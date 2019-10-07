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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
07.10.2019 - 17:33, Son Güncelleme:

Fed/Powell: ABD ekonomisi ters rüzgarlara karşın büyüyor

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Fed/Powell: ABD ekonomisi ters rüzgarlara karşın büyüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin karşı karşıya kaldığı ters rüzgarlara karşın büyümeyi sürdürdüğünü vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Fed Dinliyor" etkinliğinin tanıtımında yaptığı konuşmada, "Herkes ekonomideki fırsatları tam olarak paylaşamasa da ve ekonomi bazı risklerle karşı karşıya olsa da, genel olarak bakıldığında ABD ekonomisi iyi bir yerde. Bizim görevimiz de ekonomiyi orada mümkün olduğu kadar uzun süre tutmak" dedi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de, ABD ekonomisinin bir resesyona doğru gitmekte olduğunu düşünmediğini ve Fed’in sağladığı teşviklerin yoldaki tümseklerin üstesinden gelinmesine yardım edeceğini söyledi.

ABD ekonomisinin "yumuşak bir iniş"e mi yoksa "hızlı bir düşüşe" mi doğru gittiğini belirlemek için Fed yetkililerinin ticari anlaşmasızlıkların ve jeopolitik gerilimlerin getirdikleri aşağı yönlü riskleri değerlendirmekte olduklarını ifade eden Rosengren, "Bu bir şeyler kaçırmamak için bizim hala uğraşmakta olduğumuz ve üzerinde durmaya çalıştığımız bir konu" diye konuştu.

Ancak ABD ekonomisi konusunda iyimser olmak için pek çok neden bulunduğunu savunan Bostic, ABD ekonomisinin 2019’da trendin üzerinde büyüyeceğini öngörmeye devam ettiğini vurguladı. Ancak Bostic, ortada çok fazla belirsizlik bulunduğunun bilincinde olmak gerektiğini de belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, istihdam piyasasının güçlendirilmesi için gevşek para politikasına destek vermeye devam ettiğini söyledi.

Eylül ayı istihdam verileri için doğrudan değerlendirmede bulunmayan Kashkari, yaptığı açıklamada, "Sıkı bir istihdam piyasasının faydaları muhteşem. Eğer istihdam piyasasının güçlenmesine ve sıkılaşmaya devam etmesine imkan vereceksek, para politikası bunda büyük bir role sahip olacak" diye konuştu.

Kashkari daha önce yaptığı bir açıklamada da Fed’in daha büyük faiz indirimi yapmasının daha fazla çalışanın iş gücüne geri dönmelerine ve ücretlerin yukarı gitmesine yardımcı olacağını savunmuştu.

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