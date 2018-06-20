FED Başkanı Powell ABD ekonomisinden çok memnun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Ekonomi HaberleriFED Başkanı Powell ABD ekonomisinden çok memnun
GeriEkonomi FED Başkanı Powell ABD ekonomisinden çok memnun
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
20.06.2018 - 20:20, Son Güncelleme:

FED Başkanı Powell ABD ekonomisinden çok memnun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
FED Başkanı Powell ABD ekonomisinden çok memnun

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın yaklaşık 10 yıldır kullandığı sözel yönlendirmeye artık eskisi kadar ihtiyaç duyulmadığını belirterek, “FOMC toplantılarının ardından yayımlanan bildiri, ABD ekonomisinde daha normal bir ortama doğru yol aldıkça kısalacak” dedi. Powell ayrıca ABD ekonomisinin çok iyi performans gösterdiğinin de altını çizdi.

Powell, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenlendiği forum çerçevesinde gerçekleştirilen “Gelişmiş Ülkelerde Fiyat ve Ücret Ayarlaması” başlıklı panele katıldı.

Panelin başında yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin çok iyi performans gösterdiğini vurgulayan Powell, özellikle iş gücü piyasasının çok güçlü olduğunu ifade etti. Powell, sıkı istihdam şartlarının, şirketlerin teknolojiye ve iş başı eğitimlere yönelik yatırımlarını artırmaya teşvik ederek verimlilik artışına katkı sağlayacağını belirterek, “Özetle, düşük işsizliği sevmenin birçok nedeni var” dedi.

İşsizlik oranı dışındaki istihdam göstergelerinin de pozitif olduğuna işaret eden Powell, “ABD Çalışma Bakanlığının 2000 yılında ölçmeye başladığı açık iş sayısının, ilk defa işsiz sayısından daha yüksek” olduğunu bildirdi.

'FAİZ ARTIRIMLARININ GEREKÇESİ GÜÇLÜ'
Fed Başkanı Powell, öte yandan enflasyonda düşen işsizliğe rağmen belirgin bir artışın izlenmediğinin altını çizerek, bu alanda yapılan tarihi karşılaştırmaların da ekonomide yaşanan ciddi değişiklikler nedeniyle pek yararlı olmadığını dile getirdi.

Para politikasına yönelik belirsizliğin özellikle enflasyon açısından yüksek olmasına karşın Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) kademeli sıkılaştırmaya devam edeceğine işaret eden Powell, “Bugün güçlü ekonomi ve dengeli risklerle birlikte politika faizinde süregelen kademeli artırımlarının gerekçesi güçlü ve FOMC üyeleri tarafından genellikle destekleniyor.” ifadelerini kullandı.

'FOMC BİLDİRİSİ KISALACAK'
İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Powell, Fed’in yaklaşık 10 yıldır kullandığı sözel yönlendirmeye artık eskisi kadar ihtiyaç duyulmadığını belirterek, “FOMC toplantılarının ardından yayımlanan bildiri, ABD ekonomisinde daha normal bir ortama doğru yol aldıkça kısalacak” dedi.

Powell, ticaret gerilimleri hakkında bir soru üzerine, yükselen tarifelerin Amerikalı işletmeleri endişelendirmesine ve yatırımlarını yeniden gözden geçirmeye başlamasına neden olmasına rağmen henüz Fed’in ekonomik projeksiyonlarına yansıyan bir etkisinin olmadığını söyledi.

Buna karşın, söz konusu gerilimlerin devam etmesi durumunda Fed’in ekonomik görünüme yönelik değerlendirmesini değiştirebileceğini belirten Powell, ticaret alanındaki spesifik kararlar üzerine yorum yapamayacağını sözlerine ekledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (20.06.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Ev alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Bakan Albayrak: Tarihi yarın açıklıyoruz

FED Başkanı Powell ABD ekonomisinden çok memnun

Ticaret savaşlarına 'ticari araç ateşkesi': İki dev anlaştı!