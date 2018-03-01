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Faize karşı 1 milyar liralık tahvil ihracı

Hürriyet Haber
01.03.2018 - 21:01 | Son Güncelleme:

VAKIFBANK, son beş aydaki üçüncü ipotek teminatlı menkul kıymet ihracını gerçekleştirdi. Vakıfbank, 5 yıl vadeli 1 milyar Türk Lira’lık yeni işlemiyle ipotek teminatlı menkul kıymet programını en aktif kullanan banka oldu. Bankanın program kapsamında gerçekleştirdiği bu üçüncü tahvil ihracı, Türkiye’nin ve Vakıfbank’ın uluslararası piyasalardaki kredibilitesinin yüksekliğini kanıtı olarak değerlendirildi.

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bankacılık sektöründe kredi büyümesinin Türk Lirası krediler ağırlıklı olmasının da etkisiyle, sektörde Türk Lirası kredilerin, Türk Lirası mevduata oranı yüzde 150’ye yaklaştı. Vakıfbank olarak faizler genel seviyesini düşürmek amacıyla kaynak çeşitliliğine gidiyoruz. Türk Lirası kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatarak, Türk Lirası mevduat ve krediler üzerindeki faiz baskısını azaltmaya çalışıyoruz. İpotek teminatlı menkul kıymet ihracı programını en aktif kullanan banka olarak 5 yıl vadeli, 1 milyar Türk Lirası tutarında yeni bir ihraç gerçekleştirdik. Söz konusu tahvil ihracı, son beş ayda ipotek teminatlı menkul kıymet ihracını programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz üçüncü işlem olurken, bu dönemde bu kanaldan yurtdışına gerçekleştirdiğimiz tahvil ihraçlarının büyüklüğü 3.7 milyar Türk Lirası’na ulaşmış oldu” dedi.

Özcan, ocak ayında orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında gerçekleştirdikleri 650 milyon dolar tutarındaki ihracın, Vakıfbank’ın tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı işlem olduğunu belirtti.

Etiketler: gazetehaberleri
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