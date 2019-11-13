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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.11.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Facebook'tan yeni dijital ödeme sistemi

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Facebook'tan yeni dijital ödeme sistemi

Facebook'un Piyasa ve Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Deborah Liu "Facebook Pay, kullanıcıların ödeme bilgilerinin güvenliğini ve korumasını sağlayarak ödeme işlemlerini daha kolay hale getirecek" dedi.

Facebook, şirketin platformları arasında ödeme yapmayı sağlayacak yeni dijital ödeme sistemi Facebook Pay'i duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hafta ABD'de kullanıma sunulacak yeni dijital ödeme sistemi, başlangıçta sadece Facebook ve Messenger platformlarında hizmet verecek.

Facebook Pay; bağış hizmetleri, oyun içi satın alma, etkinlik biletleri, Messenger'da kişiden kişiye yapılan ödemeler ve Facebook'ta bulunan işletmelerden ve sayfalardan yapılan satın alımlarda kullanılacak.

Şirketin yeni ödeme sisteminin gelecek süreçte, aralarında Instagram ve WhatsApp'ın da bulunduğu diğer platformlarda ve daha fazla ülkede hizmete sunulması planlanıyor.

Facebook'un duyurduğu yeni ödeme sisteminde kullanıcılar tercih ettiklerini ödeme yöntemini Facebook Pay'e tanımlayarak, ödeme gerektiren durumlarda ödeme bilgilerini tekraren girmek zorunda kalmayacak.

Yeni sistemde, ödeme geçmişlerini görüntüleme, ödeme metodlarını kontrol etme ve ayarları güncelleme tek bir panel aracılığıyla yapabilecek.
İlk süreçte ABD'de kullanıma sunulacak olan sistemde kullanıcılar, gerçek zamanlı olarak "canlı sohbet" aracılığıyla müşteri hizmetlerine ulaşabilecek.

"ÖDEME İŞLEMLERİNİ DAHA KOLAY HALE GETİRECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Facebook'un Piyasa ve Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Deborah Liu, yeni dijital ödeme sistemleri Facebook Pay'in şirketin platformları olan Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ta kullanıcılara rahat ve güvenli bir ödeme deneyimi sağlayacağını belirtti.

İnsanların alışveriş yapmak, bağış yapmak ve birbirlerine para göndermek için Facebook'un uygulamalarında ödemeleri kullandığını aktaran Liu, "Facebook Pay, kullanıcıların ödeme bilgilerinin güvenliğini ve korumasını sağlayarak bu ödeme işlemlerini daha kolay hale getirecek." ifadelerini kullandı.

Facebook Pay sisteminde ödemeler PayPal, Stripe ve dünyadaki diğer şirketlerle yapılan iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. PayPal'ın yanı sıra, sistem bilinen kredi kartı ve banka kartlarını da destekliyor.

Açıklamada, Facebook Pay'in hali hazırdaki finansal altyapının ve ortaklıklar aracılığıyla gerçekleştirildiği, Libra ağında çalışan uygulamalarla bir bağlantısının olmadığı vurgulandı.

BİYOMETRİK VERİLER SAKLANMAYACAK

Kart ve banka hesabı bilgilerini güvenli ve şifrelenmiş bir şekilde saklamayı vadeden Facebook Pay, dolandırıcılığa ve yetkisiz işlemlere karşı da tespit sistemi olarak hizmet verecek.

Kullanıcılar ödeme sisteminde para yollamak ya da ödeme yapmak için fazladan güvenlik talep etmeleri halinde isterlerse pin kodu, parmak izi ya da yüzlerini kullanabilecek ve şirket bu biyometrik verileri sisteminde saklamayacak.

Yeni ödeme sisteminin rahat, erişilebilir ve güvenli ticaret için yapılan çalışmaların bir parçası olacağı ve geliştirilmeye devam edileceği vurgulandı.

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