Facebook'tan kripto para hamlesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFacebook'tan kripto para hamlesi
GeriEkonomi Facebook'tan kripto para hamlesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
24.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Facebook'tan kripto para hamlesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Facebook'tan kripto para hamlesi

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook'un, oluşturması beklenen kendi kripto para birimi konusunda Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerden fikir aldığı öne sürüldü.

The Financial Times'da yer alan habere göre, Winklevoss kardeşlerin yanında Facebook'un piyasanın en büyük kripto para birimi borsalarından Coinbase ve Gemini ile ticaret şirketleri DRW ve Jump ile de görüştüğü belirtildi.

Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre, 2018'de başlayan Facebook'un kripto para projesi kapsamında şirketin likit, ticareti yapılabilen ve dolar fiyatına sabit bir dijital para oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Facebook'un söz konusu kripto para biriminin, sosyal medya kullanıcılarının alışveriş ve para gönderme işlemlerinde kullanılmasının yanında, sosyal medya üzerindeki ödemelerden daha büyük bir varlık olmasını hedeflediği iddia edildi.

Kripto para borsası Gemininin kurucuları olan Winklevoss kardeşler, Facebook'un kendi fikirleri olduğu iddiasıyla şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'e dava açmışlardı. Taraflar 2008'de fikir birliği sağlarken, mahkeme Facebook'un Winklevoss kardeşlere 20 milyon dolar nakit ödeme yapması ve 45 milyon dolar değerinde Facebook hissesi vermesi kararını vermişti.

Söz konusu iddialarla ilgili iki taraf da henüz resmi bir açıklama yapmadı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...
Turizm teşviki yasalaştı... Bakanlığa özel yetkiler
Arıtma tesislerinde mühendis zorunlu
Mültecilikten milyonerliğe inanılmaz hikaye! Savaştan kaçtı zorla evlendirildi bugün herkes tanıyor