Facebook skandal sonrası toparlandı
Facebook hisseleri, Cambridge Analytica ile milyonlarca kullanıcısının kişisel bilgilerini paylaştığının ortaya çıkmasının ardından yaşadığı "sert" düşüşten toparlandı
Facebook hisseleri, şirketin kullanıcı gizliliğini nasıl ele aldığı gözler önüne seren ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in kongrede ifade vermesine neden olan data skadalıyla sert düşmüştü. Hisseler düşüşünü toplarladı.
Mart ayının ortalarında politik reklam danışmanlığı firması Cambridge Analytica ile milyonlarca kullanıcısının bilgilerini kullanıcıların rızası olmadan paylaştığının ortaya çıkmasından bu yana, Facebook eleştirilerin odak noktasında bulunuyor. Şirket tüm ürünlerini gözden geçirdi ve uygulama geliştiricilerle ne kadar bilgi paylaştığı konusunda değişiklikler yaptı.
Facebook hisseleri ABD'de işlemlerin erken saatlerinde yüzde 1.4 yükseldi ve 185.25 dolara çıktı. Hisseler skandalın hemen öncesine tekabül eden 16 Mart'ta 185.09 dolardan kapanmıştı. Facebook hisseleri Nisan ayının sonlarında yılın en düşük seviyesinden yüzde 16 artış kaydetmişti.
Facebook'un veri standardına dair tartışmalar şirketin mali perfomansını şu ana kadar çok az etkilemiş görünüyor. Şirket Nisan ayı sonlarında ilk çeyrek gelirlerinin bekletileri aştığını ve kullanıcı sayısının yükseldiğini açıklamıştı.
Şu anda alınan sonuçlarda hikayenin tüm etkisi henüz yansımış değil. Kriz ikinci çeyreğe de sarkabilir. Facebook ayrıca kullanıcı kaybına yol açabileceği söylenen, Avrupa veri gizliliği yasası üzerinde çalışıyor.
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