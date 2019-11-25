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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Evinin odasında yetiştirdiği mantarı hibe sayesinde tesise taşıdı

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Evinin odasında yetiştirdiği mantarı hibe sayesinde tesise taşıdı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kendi imkanlarıyla evinin bir odasında mantar yetiştiriciliğine başlayan kadın, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı 30 bin lira hibeyle satın aldığı tarlada tesis kurarak 2 ton mantar üretir hale geldi.

Aile bütçesine katkı sağlamak için evinin bir odasında mantar yetiştiriciliğine başlayan Gülsüm Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibeyle, 100 metrekarelik mantar üretim tesisi kurdu.

Pozantı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 38 yaşındaki Gülsüm Eroğlu, zamanın büyük bölümünü, ekmek kapısı olan mantar üretim tesisinde geçiriyor.
Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş yıl önce aile bütçesine katkı sağlamak için katıldığı kursta mantar yetiştiriciliğiyle tanıştığını söyledi.
Evinin bir odasında yetiştirmeye başladığı mantarlara çok talep geldiğini aktaran Eroğlu, bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği aldığını kaydetti.

"MANTARLARIMI SANKİ BİR ÇOCUKMUŞ GİBİ YETİŞTİRİYORUM"

Hibeyle öncelikle ilçede bir tarla satın aldığını söyleyen Eroğlu, burada 100 metrekarelik tesis kurarak istiridye mantarı yetiştirmeye devam ettiğini kaydetti.
Evinin bir odasında yaptığı yetiştiricilikten 100 kilogram, yeni tesisinden ise 2 ton ürün hasat eder hale geldiğini belirten Eroğlu, şunları anlattı:
"Mantar yetiştiriciliği sayesinde aile bütçeme katkı sağlıyorum. Mantarlarımı sanki bir çocukmuş gibi yetiştiriyorum. Her gün onlara yaklaşık bir saat müzik dinletiyorum. Zamanımın büyük bir bölümü de tesiste geçiyor. Bir kadın için mantar yetiştiriciliği çok güzel bir şey ve insanın evine katkısı oluyor. İnanın ki tahmin edemeyeceğiniz kadar da kazancı var. Toptancım ve pazarım hazır. Bırakın mantarların elde kalmasını, taleplere yetişemiyorum bile."

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