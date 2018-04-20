Evin küçük mühendisleri
GAZİANTEP’te 1500 anaokulu öğrencisi aldıkları eğitim sonrası ilk mühendislik projelerini tamamladı.
Limak Vakfı’nın yürüttüğü projenin kapanışını yapan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, çocuklara seslenerek, “Hayal kurun, merak edin, sorun, sorgulayın... Bol bol kitap okuyun ve kendinizi geliştirin” dedi.
Özdemir, Gaziantep’te başlattıkları projeyi diğer illerde de hayata geçirmek istediklerini söyledi.
Limak Vakfı’nın 25 Eylül’de başlattığı “Evin küçük mühendisleri projesi”nin kapanış panayırı dün Gaziantep’te yapıldı.
Proje kapsamında 20 anaokulu öğretmeni, 1500 anaokulu öğrencisi ve 3 bin veliye temel mühendislik eğitimi verildi.
Eğitim sonucu yapılan projelerin tanıtıldığı panayırda, pet şişeden basit mekanizmalı elektrik süpürgesi, su basıncı yardımıyla çalışan asansör sistemi ve yay mekanizması ile kendi elektriğini üreten ev mekanizması da yer aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, panayırda yaptığı konuşmada, evin küçük mühendisleri projesiyle ailede zihinsel dönüşümü başaracaklarını belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle