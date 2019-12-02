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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK /İSTANBUL, (DHA) 
02.12.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Vatandaşların korkusu haline geldi! Yetkili servis dolandırıcılığına dikkat

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SON dönemlerde elektronik ev aletleri bozulan vatandaşların korkusu haline gelen sahte yetkili servisler kimi zaman eşyaları tamir etmek için götürüp geri getirmiyor, kimi zaman da tamir yapmadığı halde tamir bedeli alıyor. Tüketicilere uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Sosyal medyada markayı yazıp, teknik servis dediklerinde 5 tane teknik servis çıkıyor. İlk dört tanesi sahte. Bunların yanında reklam yazar. Tüketiciler bu nedenle dikkatli olsunlar" dedi.

Bozulan televizyonunu yetkisiz servise veren Berna Butuş da televizyonu tamir edilmediği ve eskisinden daha kötü halde teslim edildiği için firmayı tüketici hakem heyetine şikayete hazırlanıyor. Bir bankada çalışan Butuş, şunları söyledi:

"Arama motorunda ilk çıkan yeri aradık. Televizyonun bize gelmesi biraz uzun sürünce internetten araştırdık. Firma ile ilgili bir sürü şikayet gördük. Firmanın ismi ısıtma ve soğutma sistemleri, diye geçiyor. Fakat hemen hemen bütün elektronik aletlerin tamiri ile ilgili olarak reklam vermişler. Benim gibi bir sürü kişi başvuruda bulunmuş, çok fazla şikayet vardı. Biz ondan sonra gerçek yetkili servisi aradık onlar da onların bizimle bir alakası yok. Dilerseniz biz size yardımcı olmak isteriz dediler. Ama biz zaten bir ödeme yapmıştık."

YENİ BİR TELEVİZYON PARASI ÖDEDİM

Tamir için gelen firmanın tamirden önce ücret aldığını ve fatura vermediğini de söyleyen Butuş, "Telefonla aradık. Hemen ertesi gün geldiler. Ses düzeninde bir sorun vardı. Bize hemen bir hizmet fişi hazırladılar. Hazırlanan fişle bir fiyatlandırma yaptılar. Eğer bunu öderseniz size yardımcı olabiliriz dediler. Televizyonumuzun markasından dolayı güvendik. Parayı ödedik. Kredi kartıyla 2 bin 124 liralık bir ödeme yaptık. Televizyon bize geldiğinde fatura iletilmedi. Televizyon geldikten sonra daha önce ödediğim bir bedeli ’bir yanlışlık olmuş’ diyerek tekrar istediler. Televizyonu getiren çalışanlar Eğer siz bu parayı vermezseniz bizden alacaklar dediler. O parayı da nakit olarak aldılar. Faturalandıramadım. Benim aslında ödediğim rakam 2 bin 500 lira oldu. Yeni bir televizyon parası ödedim diye konuştu

Firmadan şikayetçi olacağını söyleyen Butuş, İlçemizin bağlı bulunduğu kaymakamlıktaki tüketici hakem heyetine başvuracağım. Eminim ki sonuç da alacağım. Çünkü ciddi bir haksızlık var dedi.

İŞİNİ İYİ YAPSA BİLE YETKİLİ OLMADIĞI İÇİN CİHAZ GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKABİLİR

Tüketicilerin internet üzerinden servis ararken dikkatli olması uyarısında bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şöyle konuştu:

Tüketicilerin beyaz eşya, televizyon gibi ürünleri arızalandığında onları bekleyen ciddi bir risk çıkıyor karşılarına. Sosyal medyada markayı yazıp, teknik servis dediklerinde beş tane teknik servis çıkıyor. İlk dört tanesi sahte. Bunların yanında reklam yazar. Tüketiciler bu nedenle dikkatli olsunlar. Gerçek yetkili servis değiller. Gelip ürünü götürebilirler, içerisinden parça değiştirebilirler. İşini iyi yapsalar dahi, yetkili olmadığı için cihaz garanti kapsamından çıkabilir. Tüketiciler yetkili servislere ulaşmalıdır diye konuştu

Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkili servislerin bulunduğu bir liste yayımlanacağını ve tüketicilerin gerçek yetkili servislere ulaşabileceğini de duyurdu.

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