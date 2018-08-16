Ev almak isteyene bayram müjdesi: Faizler düşecek!
GAYRİMENKUL sektörü temsilcileri kamunun da desteğiyle yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı’ndan sonra başlayacak kampanyada yüzlerce projede konut kredi faizi yüzde 1’in altına düşecek. Düşük faizli, düşük peşinatlı kampanya ülke genelinde geçerli olacak.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut GYO, Kiptaş, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) güç birliği yaparak vatandaşa cazip fırsatlar sunacak.
Yüzde 2’yi aşan konut kredi faizlerinin120 ay vade için yüzde 0.95-0.98 bandına çekilmesi bekleniyor. Yüzde 20 olan peşinatın yüzde 10’a düşmesi de hedefler arasında. Kampanya için çalışmaların başladığını müjdeleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi bir fedakarlık dönemi yaşanacağını, vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi yapılacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre kampanya için bir kamu spotu hazırlanıyor. Kampanyanın tüm koşullarını ise Bakan Kurum’un açıklaması bekleniyor.
HEDEF 1.5 YIL
Kampanyanın Kurban Bayramı’ndan sonra devreye alınması planlanıyor. Bu defa diğer kampanyalar gibi bir aylık bir dönem değil uzun vadenin hedeflendiğini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, “Biz sektör temsilcileri olarak kampanyayı en fazla 1 ay yapabiliriz. Ama kamu desteği olursa 2019 sonuna kadar uzar. Bir miktar biz, bir miktar bankalar ve bir miktar da kamu desteği olursa ortaya uzun vadeli bir iş çıkar. Kampanya sürdürülebilir olur, vatandaşa ulaşılabilir fiyatla ev satarız. Bu kampanya hem satış için hem de üretimin durmaması için önemli” dedi.
Gayrimenkul sektörünü temsil eden dernekler 15-Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında da bir kampanya yapmıştı. Kamu bankaları öncülüğünde faiz yüzde 0.98’e çekilince gayrimenkul sektörü temsilcileri de yüzde 20 indirim yapacaklarını açıklamıştı. Peşinat da yüzde 5’e çekilmişti. 100’den fazla firmanın katıldığı kampanya konut pazarında hareketlilik yarattı. Toplam 8 milyarlık bir satış hacmi oluşunca kampanya 30 Haziran’a uzatılmıştı. Faiz fırsatı, yüzde 20 indirim kampanyası ile KDV ve tapu harçlarında 31 Ekim’e kadar sürecek indirimi kaçırmak istemeyen alıcı alıma geçmişti
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