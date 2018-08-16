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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gülistan ALAGÖZ
16.08.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

Ev almak isteyene bayram müjdesi: Faizler düşecek!

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Ev almak isteyene bayram müjdesi: Faizler düşecek!

GAYRİMENKUL sektörü temsilcileri kamunun da desteğiyle yeni bir kampanyaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı’ndan sonra başlayacak kampanyada yüzlerce projede konut kredi faizi yüzde 1’in altına düşecek. Düşük faizli, düşük peşinatlı kampanya ülke genelinde geçerli olacak.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Emlak Konut GYO, Kiptaş, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) güç birliği yaparak vatandaşa cazip fırsatlar sunacak.

Yüzde 2’yi aşan konut kredi faizlerinin120 ay vade için yüzde 0.95-0.98 bandına çekilmesi bekleniyor. Yüzde 20 olan peşinatın yüzde 10’a düşmesi de hedefler arasında. Kampanya için çalışmaların başladığını müjdeleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz sonrasında olduğu gibi bir fedakarlık dönemi yaşanacağını, vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi yapılacağını açıkladı. Edinilen bilgilere göre kampanya için bir kamu spotu hazırlanıyor. Kampanyanın tüm koşullarını ise Bakan Kurum’un açıklaması bekleniyor.

HEDEF 1.5 YIL
Kampanyanın Kurban Bayramı’ndan sonra devreye alınması planlanıyor. Bu defa diğer kampanyalar gibi bir aylık bir dönem değil uzun vadenin hedeflendiğini belirten KONUTDER Başkanı Altan Elmas, “Biz sektör temsilcileri olarak kampanyayı en fazla 1 ay yapabiliriz. Ama kamu desteği olursa 2019 sonuna kadar uzar. Bir miktar biz, bir miktar bankalar ve bir miktar da kamu desteği olursa ortaya uzun vadeli bir iş çıkar. Kampanya sürdürülebilir olur, vatandaşa ulaşılabilir fiyatla ev satarız. Bu kampanya hem satış için hem de üretimin durmaması için önemli” dedi.

Gayrimenkul sektörünü temsil eden dernekler 15-Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında da bir kampanya yapmıştı. Kamu bankaları öncülüğünde faiz yüzde 0.98’e çekilince gayrimenkul sektörü temsilcileri de yüzde 20 indirim yapacaklarını açıklamıştı. Peşinat da yüzde 5’e çekilmişti. 100’den fazla firmanın katıldığı kampanya konut pazarında hareketlilik yarattı. Toplam 8 milyarlık bir satış hacmi oluşunca kampanya 30 Haziran’a uzatılmıştı. Faiz fırsatı, yüzde 20 indirim kampanyası ile KDV ve tapu harçlarında 31 Ekim’e kadar sürecek indirimi kaçırmak istemeyen alıcı alıma geçmişti

 

 

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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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