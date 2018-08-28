Bakanlık düğmeye bastı... Konutta dev kampanya bugün başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakanlık düğmeye bastı... Konutta dev kampanya bugün başlıyor
GeriEkonomi Bakanlık düğmeye bastı... Konutta dev kampanya bugün başlıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
28.08.2018 - 00:46, Son Güncelleme:

Bakanlık düğmeye bastı... Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Bakanlık düğmeye bastı... Konutta dev kampanya bugün başlıyor

GAYRİMENKUL sektörünün Çevre ve Şehircilik Başkanlığı desteğiyle hazırladığı indirim kampanyası bugün başlıyor.

2 ay sürecek kampanyada sektörün tüm paydaşları güç birliğine gidiyor. ‘Türkiye için kazanç vakti’ sloganıyla başlayan kampanyada gayrimenkulün en iyi yatırım aracı olduğuna vurgu yapılacak.

GARANTİLİ MODEL
Şöyle ki; peşinatın döviz veya altın cinsinden yatırılması durumunda ödenen peşinat ödeme tarihindeki Merkez Bankası’nın kuruna göre döviz veya altına endekslenecek. Bu tutar 12 ay sonra kurla karşılaştırılacak. Karşılaştırma sonrası yüksek olan kur baz alınacak. Fark oluşması durumunda ise o tutar vatandaşın taksitlerinden düşürülecek. Yani vatandaş garantili bir modelle ev sahibi olacak.

Hürriyet’in duyurduğu kampanyada vatandaşa hem faiz desteği sağlanacak hem de indirim yapılacak. Yüzde 2’yi aşan konut kredi faizi 10 yıla kadar olan vadelerde 0.98’e çekilecek. Bankasız, kefilsiz yapılan ödeme planında peşinat da yüzde 20 yerine yüzde 10 olacak. Ayrıca firmalar liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatı da sunulacak. Vatandaşa yüzde 15’lik iki ara ödeme alternatifi de sunulacak.

Bakanlık düğmeye bastı... Konutta dev kampanya bugün başlıyor

Çevre ve Şehircilik Başkanı Murat Kurum

GÜÇ BİRLİĞİ

Kampanyaya Emlak Konut GYO ile Kiptaş’ın yanı sıra Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER) üyeleri katılacak. Bu kampanya ile hem vatandaşın konuta ulaşımı kolaylaşacak hem de konut pazarı hareketlenecek.

Yüzlerce projenin dahil olacağı kampanyada ağırlık İstanbul’da olacak. İzmir, Ankara, Bursa, Denizli ve Anadolu illerinde de konut projelerinin dahil edilmesi bekleniyor.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Borsa İstanbul’da swap pazarı

Avrupa’nın Bey'i

Yapılandırmada son gün kuyruğu