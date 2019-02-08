Euro Yatırım Holding’e SPK’dan ceza
Sermaye Piyasası Kurulu, Euro Yatırım Holding’e ceza kesti. Şirketin yaptığı özel durum açıklamalarındaki eksiklikler nedeniyle cezalar uygulandı.
Euro Yatırım Holding şirketine Sermaye Piyasası Kurulu 3 ayrı fiil nedeniyle idari para cezası kesilmesine karar verdi.
Şirketin bağlı ortaklığı Ege Sigorta AŞ tarafından şirket aleyhine açılan davaların 08.03.2018 ve 10.05.2018 tarihli duruşmalarında verilen kararlar hakkında kamuya açıklama yapılmaması nedeniyle 61.922 lira, şirket tarafından 25.02.2015 ve 25.05.2015 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarının yatırımcıların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olmaması, açıklamaya konu durumun etkilerinin miktar veya tutar olarak ifade edilmemesi ve yapılan açıklamaların eksik ve yanıltıcı olması nedeniyle 49.344 lira, şirketin Eurocity Bank AG nezdindeki paylarının 02.05.2016 tarihinde ilişkili tarafı Mustafa Şahin’e satış işlemi ile ilgili olarak kamuyu aydınlatma platformunda konuya ilişkin yapılan açıklamada değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özetinin duyurulmaması nedeniyle 26.049 lira ceza kesildi. Üç ayrı işlemden ötürü toplamda 137 bin 315 lira ceza uygulandı.
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