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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
22.08.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Euro Bölgesi'nde verilere rağmen görünüm bozuldu

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Euro Bölgesi'nde verilere rağmen görünüm bozuldu

Euro bölgesi imalat ve hizmetler sektöründeki büyüme Ağustos'ta toparlandı ancak görünüm kötüleşti.

Euro bölgesi imalat ve hizmetler sektöründeki büyüme, Ağustos ayında toparlandı ancak ticaret savaşı endişeleri geleceğe ilişkin beklentileri altı yıldan uzun sürenin en düşük seviyesine düşürdü.

Küresel ekonominin yavaşlayacağı endişelerine rağmen, ABD ve Çin ticaret savaşında geri adım işareti göstermediler. Bu durum işletmelerin kısa vadede ekonomik faaliyetin ivme kazanacağı hızlanma konusunda daha az umutlu olmasına neden oldu. 

Markit tarafından derlenen imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ağustos'ta 47'ye yükselerek bir önceki aya kıyasla daha hafif hızda daraldı. Endekste 50'nin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor. 

Endeks uzmanların bir önceki aya kıyasla gerileyeceği beklentisine karşılık yükseliş kaydetti. Reuters anketine göre Temmuz'da 46.5 nihai değerini alan endeksin Ağustos'ta 46.2'ye gerileyeceği tahmin ediliyordu. 

Euro bölgesi hizmet sektörü ise 53.4 ile düşüş beklentilerinin aksine yükseldi. Reuters anketine göre Temmuz'da 53.2 değerini alan hizmetler PMI'ın 53'e gerileyeceği tahmin ediliyordu. 

Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI Temmuz'da 51.5'i gördükten sonra Ağustos'ta 51.8'e yükseldi. 

IHS Markit ekonomisti Chris Williamson, "Euro bölgesi ekonomisinin dinamikleri Ağustos'ta çok az değişti ve imalatta devam eden düşüşe rağmen ekonomiyi güçlü tutmaya devam eden hizmetlerdeki güçlü büyüme devam ediyor" dedi. 

Williamson "Genel büyüme oranı hızlanırken, üçüncü çeyreğe ait PMI verilerine dayanarak GSYH'nın yalnızca %0.1 ila %0.2 artmasını bekliyoruz" dedi. 

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