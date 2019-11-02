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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.11.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

ESK'nin 90 bin ton "indirimli" eti tüketiciye ulaştı

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ESK'nin 90 bin ton "indirimli" eti tüketiciye ulaştı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, "Uygun fiyata et satışıyla birlikte kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında önemli bir artış yaşanmaması da bizim için çok önemli" açıklamasında bulundu.

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından, fiyat düşüşünün sağlanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 81 ilde şubesi bulunan anlaşmalı marketlerde bugüne kadar yaklaşık 90 bin ton indirimli et satışı gerçekleştirildi. AA muhabirinin ESK'den edindiği bilgiye göre, 1 Kasım 2017'de 3 market zinciriyle başlayan indirimli et satışı uygulaması ikinci yılını doldurdu.

Zincir marketler aracılığıyla ekonomik et satışı kapsamında ESK tarafından bugüne kadar 90 bin ton kırmızı et satışı yapıldı. Kurum, uygulama kapsamında 2017'de kıymanın kilogramını 29 liradan, kuşbaşının kilogramını da 31 liradan satmaya başladı. Halen Türkiye'nin 81 ilinde satış noktası bulunan Şok ve Migros marketleri aracılığıyla tüketicilere kilogramı 32 liradan kıyma, 35 liradan kuşbaşı satışı devam ediyor. ESK tarafından kıyma ve kuşbaşı olarak hazırlanan ürünler yarım kiloluk map ambalajlar içinde "Et ve Süt Kurumu" markasıyla satılıyor.

İndirimli et satışı uygulamasının ardından diğer marketlerin de söz konusu ürünün fiyatlarında indirime gitmesiyle iki yıl boyunca kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında artışın önüne geçilmiş oldu.

ETLER MARKETLERE PAKETLENEREK VERİLİYOR

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, AA muhabirine, vatandaşların ekonomik ve kaliteli et tüketmesini sağlamak amacıyla bu uygulamanın başlatıldığını söyledi. Anlaşmalı marketlere eti ESK'nin doğrudan paketleyerek verdiğini belirten Uzun, "Tüketicilere uygun fiyata ve kaliteli kırmızı et ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Uygun fiyata et satışıyla birlikte kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında önemli bir artış yaşanmaması da bizim için çok önemli." dedi. 

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