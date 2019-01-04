Erdoğan Manisa’da 2 fabrika açacak
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, hafta sonu Manisa’da PepsiCO’nun Türkiye’deki üçüncü yiyecek fabrikasının açılışını yapacak.
Geçtiğimiz eylül ayında aralarında Pepsi’nin de bulunduğu ABD’li yatırımcılarla Beştepe’deki buluşmasında “Kendinizi ülkenizde hissedin. Sıkıntınız olduğunda ben buradayım. Bana daima ulaşabilirsiniz” mesajı veren Erdoğan, haftasonu PepsiCo’nun Türkiye’deki üçüncü yiyecek fabrikasını hizmete açacak. Erdoğan’ın açılışını yapacağı fabrika, 35 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 15 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 100 bin metrekarelik alanda kuruldu. 2016 yılında temeli atılan fabrika yalın üretim uygulamalarına göre tasarlanan ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. 350 kişinin istihdam edileceği fabrikanın Türkiye’deki toplam üretim hacminin yüzde 25-30’unu üretmesi planlanıyor. Erdoğan’ın Manisa’da otomotiv sanayi parçaları üreten Tiryakiler Grubu’na ait Tirsan Kardan fabrikasının ve Ar-Ge merkezinin açılış kurdelesini kesmesi de planlanıyor. Fabrika, 35 dönümü kapalı olmak üzere 50 dönümlük bir alanda kuruldu. Fabrikada yeşil bina teknolojisi ile yalın üretim teknikleri kullanarak üretim yapılacak. Fabrikanın yatırım tutarı 130 milyon lirayı buldu.
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