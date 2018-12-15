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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.12.2018 - 09:12, Son Güncelleme:

EPDK'dan iç tesisat firmalarının 'ölüm oyunu' ile ilgili çok önemli açıklama

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EPDK'dan iç tesisat firmalarının 'ölüm oyunu' ile ilgili çok önemli açıklama

EPDK, evlerde kullanılan doğalgazın iç tesisatını yapan şirketlere yönelik önemli bir karar aldı. Bugünki Resmi Gazetede'de yer alan düzenlemeye göre, bazı tesisat firmaları, japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanıyor. EPDK açıklamasında, bu tür işlemleri yapan iç tesisat firmalarına yönelik sert tedbirler aldı.

"DOĞAL gaz tüketicileri evlerinin iç tesisatlarını kendi anlaştıkları yetkili iç tesisat firmalarına yaptırmaktadır. Dağıtım şirketleri, müşteriler tarafından yaptırılan iç tesisatı kontrol etmekte ve dağıtım şirketi tarafından onay verilmesi halinde gaz kullanımı açılmaktadır" denilen EPDK açıklamasında şöyle denildi:

"Eğer iç tesisatta dağıtım şirketi tarafından doğal gaz kaçağı veya başka bir uygunsuzluk tespit edilirse, kaçakların giderilmesi ve uygunsuzlukların düzeltilmesi için süre verilmekte, sonrasında tekrar tesisat kontrolü yapılmaktadır.Son zamanlarda yapılan kontrollerde, bazı iç tesisat firmaları tarafından vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atacak biçimde japon yapıştırıcısı olarak adlandırılan siyanoakrilat ve benzeri standart dışı maddeler kullanılması suretiyle doğal gaz kaçaklarının kapatıldığı, ayrıca dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edildiği ve tesisata müdahale edilerek kaçak doğal gaz kullanımına neden olunduğu tespit edilmiştir" denildi.

JAPON YAPIŞTIRICISI KULLANIYORLAR
EPDK açıklamasının devamında şu bilgilere yer verildi: "Doğal gaz piyasasında güvenli, kaliteli ve standartlara uygun faaliyet yürütülmesi için EPDK gerekli her türlü tedbiri almakta, düzenli denetimler yapmakta ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde uygulamalara asla müsaade etmemektedir. 

Bunun bir göstergesi ve sonucu olarak, japon yapıştırıcı vb. standart dışı malzeme kullanımı nedeniyle vatandaşların can güvenliğine tehdit oluşturan bu uygulamalara en sert yaptırımların getirilmesi amacıyla, 13 Aralık 2018 tarihli Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu toplantısında bazı kararlar almıştır.

EPDK tarafından yapılan bu düzenlemeyle özetle;- Sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale etmesi, şebekeye/sayaca/tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olması veya can güvenliğini tehlikeye atan standart dışı malzeme kullanması hallerinde, dağıtım şirketi durumu ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle Kuruma bildirerek sertifikanın iptalini isteyebilecek, 

İPTAL DE VAR SUÇ DUYURUSU DA

*İlgili mercilere suç duyurusunda bulunulacak, 
*Konuyla ilgili açılan soruşturma sonucu alınan Kurul Kararı tebliğ edilene kadar sertifika sahibinin iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyaları kabul edilmeyecek, 
*Bu konulardaki inceleme ve soruşturma Kurum tarafından mevzuatta yer alan sürelere itibar edilmeksizin öncelikli işlerden sayılacak, 
*Kurul, ilgili sertifikanın doğrudan iptaline karar verebilecek,
*Yetkisi durdurulan sertifika sahibinin dağıtım şirketinin internet sayfasının ilgili bölümüne yetkisinin durdurulduğuna ilişkin tarih ve saat içeren ibare konulacak,
Tüketicilerimizin doğal gaz iç tesisat yapım, bakım ve onarım işlerini yetkili firmalara yaptırmalarını, kendilerinin tesisata müdahale etmemelerini, ayrıca yetkisiz kişileri de tesisatlarına müdahale ettirmemelerini, uygunsuz durumlarla karşılaşmaları halinde ise derhal doğal gaz dağıtım şirketine bilgi vermelerini hatırlatmak isteriz.

 

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