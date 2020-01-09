Enerjide yol arkadaşlığımız devam edecek

TÜRKİYE’nin enerjide arz güvenliğini sağlama noktasında attığı stratejik adımlardan biri olan TürkAkım boru hattı resmen açıldı. Rusya’dan çıkan gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nda gaz akışı başlarken projenin resmi açılışı dün İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirildi. Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TANAP’ın ardından TürkAkım ile önemli bir enerji köprüsü haline gelen Türkiye, bu proje ile kendi arz güvenliğini sağlama noktasında da önemli bir adım atmış oldu.

YOL ARKADAŞLIĞI SÜRECEK

TürkAkım’ın bölgedeki enerji haritaları bakımından tarihi bir proje olduğunu söyleyen Erdoğan, “Rusya ve Türkiye’nin 100 milyar dolarlık ticaret hedefini konuşuyoruz. Turizmde rekorlar kırılıyor. Türk müteahhitlerimiz Rusya’da 75 milyar dolarlık iş yapıyorlar. Akkuyu’da da işbirliğimiz sürecek. İki ülkenin 300-400 milyon dolarlık ticaretinde artık 100 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz. TürkAkım yeni dönemin sembol projesi olacak. Bir Rus atasözüne göre ‘Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir’. Biz de yol kadar yol arkadaşının da önemli olduğuna inanan bir ülkeyiz. Önümüzdeki dönemde yol arkadaşlığını

kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum” dedi.

AKDENİZ ÇAĞRISI





Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en büyük 10. enerji ülkesi olduğuna değinen Erdoğan, “53 milyon vatandaşımız doğalgazı aktif şekilde kullanıyor. Rusya ile enerji alanında iş birliğimiz başka alanlarda olduğu gibi her türlü sınamayı da başarı ile atlatmıştır. Avrupa ülkelerinin ikinci hattan gelecek gaza yoğun ilgi gösterdiğini düşünüyoruz. Bundan bir ay önce bölgenin en stratejik hatlarından biri olan TANAP’ı açtık. Ayrıca yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması için karada ve denizde arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz’deki aramaların amacı ülkemizi ve KKTC’nin menfaatlerini korumak. Ülkemizin dışlandığı projelerin hayata geçme şansı yoktur. Gelin Akdeniz’i çatışma değil bir işbirliği sahası haline getirelim. Her türlü iş birliğine açığız. TANAP ve TürkAkım bunun en büyük örneğidir” diye konuştu.

AVRUPA’YA GÜVEN KATACAK





TürkAkım’ın sadece Rusya ve Türkiye için değil Avrupa kıtası için önemli bir proje olduğunu aktaran Putin, “TürkAkım iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın somut örneği. Dünyadaki zor duruma ve projeye mani olmaya çalışanlara rağmen işbirliğimiz başarı ile devam etmektedir. Rus gazı 30 yıldır Türkiye’ye geliyordu. Şimdi ise gaz yeni bir güzergahtan gelecek. Ayrıca bu hattan Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan da gaz alacak. Proje Avrupa’nın enerji arzına güven katacak. Eminim ki Rusya ve Türkiye daha büyük projeleri gerçekleştirmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

KAZAN-KAZAN-KAZAN ANLAYIŞININ ÖRNEĞİ OLDU

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “İki ülke bu proje ile dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Türk Akım uluslararası enerji piyasalarına sürdürülebilirlik kazandıracak önemli bir vizyon projesidir. Karadeniz’in enerji köprüsü TürkAkım tüm vatandaşlarımızın hayatına dokunacak. TANAP’ın ardından TürkAkım ile enerjide merkez ülke olma hedefimize bir adım daha yaklaştık. TürkAkım’dan sadece Rusya ve Türkiye değil. Avrupa da kazanacak. Kazan-kazan-kazan anlayışının bir modeli oldu” dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise “Bu projeler için tüm aktörler elinden geleni yaptı. Benzeri olmayan bir proje. Bu işbirliği sadece enerji alanında kalmayacak tüm alanlarda iş birliği artacak” diye konuştu.

SÜREKLİ İZLENİYOR

TürkAkım’la Karadeniz’in altından taşınan doğalgaz, uzman ekipler tarafından sürekli olarak izliyor. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın derin sulardaki kısmı ise dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit tarafından döşenmiş, Karadeniz’in en derin kısımlarında rekor kıran çalışmalar yapılmıştı.

İLK İMZA 2016’DA ATILDI

İLK imzası 10 Ekim 2016’da atılan ve Kıyıköy’de 2018 Haziran’da ilk inşaat çalışmalarına başlanan TürkAkım, her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşuyor. Lüleburgaz yakınında Türkiye’nin doğal gaz şebekesine bağlanacak ilk hat BOTAŞ, Türkiye-Avrupa sınırına ilerleyen ikinci hat ise Gazprom-BOTAŞ ortak şirketi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından işletilecek.

7.5 MİLYON KONUTU ISITACAK

YILLIK toplam taşıma kapasitesi 31.5 milyar metreküp olan TürkAkım projesi iki açık deniz boru hattından oluşurken, her hat 930 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Biri 15.75 milyar metreküp olarak Türkiye’ye gaz vermeye başlayan hatlardan diğeri ise yine 15.75 milyar metreküp gazı Bulgaristan sınırına kadar iletiyor. Avrupa’ya uzanacak bu ikinci kol planlar doğrultusunda Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan’a uzanacak. Proje Türkiye’de 7.5 milyon hanenin yıllık gaz tüketimini karşılayabiliyor. Bu Türkiye’nin yıllık gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 25’i ediyor.