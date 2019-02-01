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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
01.02.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Enerjide 30.2 milyar dolar tasarruf edilebilir

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Enerjide 30.2 milyar dolar tasarruf edilebilir

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can, Verimli Buluşmalar etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu.

Verimli Buluşmalar etkinliğinin ilk konuşmacısı olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı- UEVEP hakkında bilgi verdi. 6 tematik başlıkta 55 ayrı eylemi detayları ile aktaran Can, kapsamlı ve kuşatıcı bir eylem planı hazırlandığını belirterek 2017 ve 2018 gerçekleşmeleri ve 2019 yılı planlamalarını anlattı. Can, “Eylemlerin hayata geçirilmesiyle 10.9 milyar dolarlık yatırım yapılarak 30.2 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlanacak” dedi.

12 Kasım 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile Murat Kalsın başkanlığında yeni yönetimini seçen Enerji Verimliliği Derneği, enerji tüketimini azaltmak, kamuoyunu bilinçlendirmek için çalışmalarına büyük bir hızla başladı. Ülkenin enerji ithalatını düşürmek ve cari açığı azaltmak gayesiyle faaliyetlerini sürdüren Enerji Verimliliği Derneği, kişilerin, kurumların ve sanayi kuruluşlarının enerji verimliliğini artırmak için bilinçlendirme çalışmalarının ilk adımını ‘Verimli Buluşmalar’ ile attı.

Her ay düzenli olarak farklı bir konu ve konuklarla gerçekleştirilecek olan Verimli Buluşmaları’n ilki, geçtiğimiz hafta İGDAŞ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapıldı. “Türkiye Enerji Verimliliği Yolculuğunda UEVEP 2017-2018 Gerçekleşmeleri ve 2019 Aksiyon Planı” başlıklı toplantıya, enerji sektörünün ilgisi yüksek oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, Verimli Buluşmalar adı altında her ay bir toplantı düzenleyeceklerini belirterek “Amacımız verimlilik bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymak. Bu nedenle özellikle enerji tüketen ve enerji sağlayan şirketlerin teknik ekiplerine hitap eden toplantılarla başlangıcı yaptık” dedi.

KALSIN: AMACIMIZ KISA ZAMANDA RAKAMSAL SONUÇLAR ALMAK

Enerji Verimliliği Derneği’nin kurulduğu günden bu yana toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi için Enerji Hanım, Enerji Çocuk gibi çok önemli çalışmalara imza attığını belirten Kalsın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “12 Kasım’da yaptığımız genel kurulun ardından yeni bir yönetimle yola çıktık. Bundan sonraki dönemde uzun vadeli bir stratejiyle oluşturduğumuz yol haritamızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Verimlilik için sektörel bazda incelemeler yaptık; sanayide, ulaşımda, tarımda verimliliğinin yanı sıra binalar gibi tüketimin yoğun olduğu alanlara odaklanmayı ve hızlı bir şekilde olumlu sonuçlar almayı hedefliyoruz.”
Kalsın’ın konuşmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr. Oğuz Can, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Dr. Oğuz Can, UEVEP kapsamında 2017-2018 yıllarında ülke ve dünya çapında çok önemli araştırmalar yapılıp raporlar hazırlandığını; bu raporlar ve veri seti ışığında enerji tüketen tüm alanlarda verimliliği sağlamak amacıyla hangi adımların atılacağını saptadıklarını söyledi.

BİNALARDA VERİMLİLİK EYLEM PLANININ ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ

Konutlar, kamu binaları, sanayi, tarım, ulaşım gibi enerji tüketiminin yoğun olduğu tüm alanların mercek altına alındığını ifade eden Dr. Can, bakanlık olarak 55 ayrı alanda eylem planı hazırladıklarını söyledi. Türkiye’nin enerji verimliliğinde tasarruf potansiyelinin yüzde 35 ila 50 gibi yüksek bir oranda olduğunu ifade eden Dr. Can, hane halkının ısıtma kaynaklı giderlerini azaltırken, diğer yandan konfor şartlarının arttığını ve ayrıca konutun değer artışının da sağlandığını vurguladı.

2023 yılında birincil enerji tüketiminin bu eylemlerin ölçülebilir etkisi ile yüzde 14 azaltılacağı bilgisini de veren Dr. Can, Türkiye’nin nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 34’ünün bina ve hizmetlerde, yüzde 34’ünün sanayide, yüzde 24’ünün ulaştırmada ve yüzde 4’ünün tarımda tüketildiğini, geriye kalan yüzde 8’lik payın diğer sektörlerde gerçekleştiğini belirterek, bu anlamda UEVEP’in sorumlu ve ilgili tüm kamu kurumları ve özel sektörle birlikte hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantının ardından Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, toplantıya katkıları nedeniyle Dr. Oğuz Can ve İGDAŞ Genel Müdürü ve Enerji Verimliliği Derneği Başkan Vekili Ali İhsan Sılkım’a teşekkür plaketi verdi.

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