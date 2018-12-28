Enerji verimliliÄŸinde 2019'da uygulanacak cezalar belirlendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Enerji VerimliliÄŸi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarÄ±nca idari para cezalarÄ±nÄ± 1 Ocak 2019'dan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere yÃ¼zde 23,73'lÃ¼k yeniden deÄŸerleme oranÄ±na gÃ¶re belirledi.
Konuya iliÅŸkin tebliÄŸ, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.Â Buna gÃ¶re, 2019 yÄ±lÄ±nda uygulanacak para cezalarÄ±, geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 23,73 artÄ±rÄ±ldÄ±.ÂEnerji verimliliÄŸi alanÄ±nda uygulanacak cezalarÄ±n miktarlarÄ±, bin 387 lira ile 139 bin 542 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸti.
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