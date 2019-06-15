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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Japonya'da

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Japonya'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin dönem başkanlığında dile getirilen, enerjiye erişim aksiyon planını bugüne kadarki dönem başkanlarının sahiplenmesi önemli ancak küresel olarak ulaşmak istediğimiz amaca gitmek için devamlılık, takip, denetim ve koordinasyon daha önemli. Geçen yıl Arjantin'in dönem başkanlığında, ülkelerinden göçmek zorunda kalan insanların enerjiye erişim planına da vurgu yapılmıştı. Bu yıl da bu toplantıda bu vurgunun yapılması gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin dönem başkanlığında dile getirilen enerjiye erişim aksiyon planını bugüne kadarki dönem başkanlarının sahiplenmesi önemli ancak küresel olarak ulaşmak istediğimiz amaca gitmek için devamlılık, takip, denetim ve koordinasyon daha önemli." dedi.

Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Nagano kentinin Karuizawa kasabasında düzenlenen G20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantının ortak oturumunda konuşan Dönmez, G20 kapsamında ilk defa enerji ve çevre bakanlarının toplantıda bir araya gelmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, çevre ve enerji gibi iki önemli, birbiri ile son derece ilişkili konunun beraberce bu toplantıda ele alınmasının, küresel anlamda sorunların çözüme ulaşması açısından daha önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl dijitalleşme ve inovasyonun, G20 Enerji ve Çevre Çalışma Grubunda tartışılmasının da önemine işaret eden Dönmez, "Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre 2030'a kadar elektrikli araç satışının 23 milyona ulaşacağı beklenmektedir. 2017'de 2 milyon olan elektrikli araç satış rakamı 2018'de 5,1 milyona çıktı. Bu gibi küresel elektrik talep artışlarını etkileyecek gelişmeleri inovatif çözümlerle karşılayabiliriz." ifadesini kullandı.

Bu nedenle bu yıl küresel anlamda kamu ve özel sektör için finansal çözümleri de içeren inovasyon aksiyon planı hazırlandığını aktaran Dönmez, inovatif çözümlerin, çevre hassasiyetine ve enerji dönüşümüne pozitif anlamda da katkıda bulunduğunu dile getirdi.
Ülkelerin kendi dönem başkanlıklarında farklı aksiyon planlarını geliştirdiğini, bunların sadece gönüllülük esaslı çalışıldığını ve sonuca ulaşmada yeterli olmadığını vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin dönem başkanlığında dile getirilen enerjiye erişim aksiyon planını bugüne kadarki dönem başkanlarının sahiplenmesi önemli ancak küresel olarak ulaşmak istediğimiz amaca gitmek için devamlılık, takip, denetim ve koordinasyon daha önemli. Aynı zamanda geçen yıl Arjantin'in dönem başkanlığında, ülkelerinden göçmek zorunda kalan insanların enerjiye erişim planına da vurgu yapılmıştı, bu yıl da bu toplantıda bu vurgunun yapılmasının gerektiğine inanıyorum."

Toplantıda, Dönmez'e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ve Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da eşlik etti. 

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