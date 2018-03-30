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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.03.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Enerji ithalatı şubatta yüzde 15,7 arttı

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Enerji ithalatı şubatta yüzde 15,7 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 3 milyar 351 milyon 390 bin dolar oldu.

Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği tutar, şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 3 milyar 351 milyon 390 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artışla 18 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

Bunun 3 milyar 351 milyon 390 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın şubat ayında bu rakam 2 milyar 896 milyon 196 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 15,7'lik artış oldu.  Öte yandan, şubatta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,8 azalarak 1 milyon 314 bin 29 tona geriledi.

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