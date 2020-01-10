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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

Endonezyalı eski kadın bakan, Dünya Bankası'nın yeni genel direktörü oldu

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Endonezyalı eski kadın bakan, Dünya Bankası'nın yeni genel direktörü oldu

Endonezya'nın eski kadın bakanlarından Mari Elka Pangestu, Dünya Bankası Genel Direktörü olarak atandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, Endonezya’da bir dönem Ticaret Bakanlığı ile Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanlığı görevlerini yürüten 63 yaşındaki Mari Elka Pangestu, Dünya Bankası Genel Direktörlüğüne getirildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Pangestu'nun Banka için büyük katkıları olacağından emin olduğunu vurguladı.
Pangestu’nun, Dünya Bankasında bu göreve getirilen ikinci Endonezyalı kadın olduğu ifade edildi.

ABD merkezli Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Pangestu'nun yeni görevine 1 Mart’ta başlaması bekleniyor. 

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