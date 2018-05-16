En yoÄŸun mesaiyi araÃ§ satÄ±ÅŸÄ±na harcadÄ±lar

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
16.05.2018 - 11:25, Son GÃ¼ncelleme:

En yoÄŸun mesaiyi araç satÄ±ÅŸÄ±na harcadÄ±lar

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En yoÄŸun mesaiyi araç satÄ±ÅŸÄ±na harcadÄ±lar

TÃ¼rkiye genelindeki bin 811 noterin geÃ§en yÄ±l en yoÄŸun mesai yaptÄ±ÄŸÄ± alan, 7 milyon 480 bin 437 iÅŸlemle araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± oldu. Terk eden eÅŸe "ortak konuta dÃ¶n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eren ihtar iÅŸlemi ise vatandaÅŸlarÄ±n noterlere gitme nedenleri arasÄ±nda son sÄ±rada yer aldÄ±.

TÃ¼rkiye genelindeki bin 811 noterin, geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemlerin ilk sÄ±rasÄ±nda 7 milyon 480 bin 437 iÅŸlemle araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± yer aldÄ±.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Adli Sicil ve Ä°statistik Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2010 ile 2017 yÄ±llarÄ±na ait verilerinden derlediÄŸi bilgilere gÃ¶re, Ã¼lke genelinde son 7 yÄ±lda noter sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.Â Â Â Â Â 

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'de 2010'da bin 640 olan noterlik sayÄ±sÄ± 2015'te bin 749'a, 2016'da bin 803'e ulaÅŸtÄ±. Bu rakam geÃ§en yÄ±l ise bin 811'e yÃ¼kseldi.Â Â Â Â Â 

Noterlerin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlem sayÄ±sÄ±nda da artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã–nceki yÄ±l noterler tarafÄ±ndan 30 milyon 312 bin 563 iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirildi. YaÅŸanan artÄ±ÅŸla noterlerin 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlem sayÄ±sÄ± 31 milyon 465 bin 715'e Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â Â Â 

Hukuki gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak, anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± Ã¶nlemek iÃ§in iÅŸlemleri belgelendiren, ayrÄ±ca kanunlarla verilen baÅŸka gÃ¶revleri yapan noterliklere vatandaÅŸlar Ã§eÅŸitli iÅŸlemler iÃ§in baÅŸvurdu.Â Â Â Â Â 

Ä°LK SIRA ARAÃ‡ SATIÅžININÂ Â Â Â Â

VatandaÅŸlarÄ±n geÃ§en yÄ±l noterlerde yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemlerin ilk sÄ±rasÄ±nda, 7 milyon 480 bin 437 iÅŸlemle araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± yer aldÄ±. En Ã§ok yapÄ±lan ikinci iÅŸlem 7 milyon 98 bin 948'le defter onaylatma oldu.Â Â Â Â Â 

AraÃ§ satÄ±ÅŸÄ± ve defter onaylatmayÄ± 5 milyon 895 bin 854 iÅŸlemle vekaletname takip etti.Â Â Â Â Â 

VatandaÅŸlar noterlere en az, terk eden eÅŸe "ortak konuta dÃ¶n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eren ihtar iÅŸlemi iÃ§in gitti. GeÃ§en yÄ±l, "terk eden eÅŸe ihtar" iÃ§in sadece 648 iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

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