En büyük pazarda 1022 yeni model

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
30.04.2018 - 00:08, Son Güncelleme:

En büyük pazarda 1022 yeni model

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En büyük pazarda 1022 yeni model

DÜNYANIN en büyük otomobil pazarı Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen ve her geçen yıl önemi daha da artan Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı diğer adıyla ‘Auto China’da dünyanın dört bir yanından üreticilerin Çin ve küresel pazarlara yönelik prömiyerler gerçekleşiyor.

4 Mayıs’a kadar ziyaret edilecek fuarda tam 1022 yeni model sergileniyor. 16’sı Çinli olmayan 89’u Çinli tam 105 otomobilin dünya prömiyeri yapıldı. Hiçbir yerde görmediğimiz 64 konsept otomobilin yanında tam 174 yepyeni elektrikli otomobil, standlarda baş köşelere yerleşmiş. Mercedes A Sedan L gibi Avrupa’da kompakt sınıf otomobillerin “Long” (uzun) halleri, Audi Q5 L gibi SUV’ların bile uzun şekilleri, Corolla’ların PHEV versiyonları, Hyundai’nin Audi A7 rakibi Lafesta’sı, McLaren ve Lamborghini gibi süper spor otomobillerin ejderha dövmeli özel versiyonları, Jeep’in ABD’de bile olmayan Grand Commander’i, dünyanın en pahalı otomobili iddiasındaki Maybach’ın devasa CrossOver’ı, VW’nin sadece Çin için geliştirdiği elektrikli markası SOL, BMW’nin ilk tam elektrikli SUV’u iX3, en lüks markaların en lüks versiyonları ve Pininfarina’nın bile kapıldığı “megatrend elektrik modeli.

 

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