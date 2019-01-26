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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.01.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Emsal olacak nafaka kararı! Yargıtay reddetti...

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Emsal olacak nafaka kararı! Yargıtay reddetti...

Mahkemece velayeti kendisine verilen çocuğuna 13 yıl boşunca hiçbir maddi ve manevi destek vermeyen baba, geriye dönük nafaka ödetilmeye mahkum oldu. Sorumsuz babanın temyizini inceleyen Yargıtay, annenin 13 yıl boyunca çocuğunun tüm bakımlarını üstlenmesini 'ahlaki ödev' olarak niteleyip kadının nafaka talebini reddetti.

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, anlaşmalı boşanma yoluyla ayrıldı. 1. Aile Mahkemesi, 3.5 yaşındaki çocuğun velayetini babaya verdi. Ancak kadın yurt dışına çıkınca çocuğunu da yanına aldı. İddiaya göre; baba tam 13 yıl boyunca velayeti resmen kendisinde olan çocuğunu hiç arayıp sormadı. Bunun üzerine 1. Aile Mahkemesi'ne müracaat eden anne, eski eşinin yurt dışına çıktıkları tarihten itibaren çocuk ile maddi ve manevi olarak ilgilenmediğini öne sürdü. Müşterek çocuğun velayetinin kendisine verilmesi ve aylık 1000 TL iştirak nafakası talebi ile 2. Aile Mahkemesi'ne dava açtığını da hatırlatan kadın, yaklaşık 13 yıl davalının desteği olmadan çocuğun giderlerini karşıladığını beyan etti. Fazlaya ait hakları saklı kalmak şartı ile çocuk için geçmişe yönelik yapılan masraflara karşılık olmak üzere 20 bin TL’nin yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesini talep etti. Mahkemede ifade veren baba ise kendisinin müşterek çocuğun ihtiyaçlarına destek olduğunu, ancak belgelerini muhafaza etmediğini, velayeti kendisinde olan çocuk için davacının para talep etme hakkı olmadığını belirterek davanın reddini diledi.

Mahkeme, 2. Aile Mahkemesi'nin Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen karar ile müşterek çocuk için aylık 250 iştirak nafakası takdir edildiğine dikkat çekti.

Kararda, "Bu nafaka miktarından hakkaniyet kuralları uyarınca indirim yapılarak aylık 200 TL’den on yıllık nafaka tutarının davalının, 2002-2012 yılları arasında yapmadığı katkı payı olarak hükmedilmesi gerektiği kanaati ile davalıdan, karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte 20 bin TL alacağın alınarak, davacıya verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Hüküm, süresi içinde davalı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Babanın sorumsuzluğu karşısında evladına 13 yıl boyunca bakanın annenin nafaka talebini geri çevirdi.

Yargıtay kararında şöyle denildi: "Somut olayda davacı, velayeti davalı babaya verilmiş müşterek çocuğa yaptığı masraflar için geriye dönük nafaka talep etmektedir. Davacı, müşterek çocuğun velayeti babasına verilmiş olmasına rağmen ahlaki bir görevi ifa ederek çocuğuna bakmıştır. 6098 Sayılı Türk Borç Kanunu'nun (TBK) 78/2. maddesinde belirtilen ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmelerin geri istenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda; davacının, çocuğu için yaptığı masraflar Türk Medeni Kanunu'nun 327/1.maddesi gereğince; ahlaki bir görevin yerine getirilmesi mahiyetindedir. TBK'nın 78/2 gereğince geri istenmesi mümkün değildir. Mahkemece, bu husus göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Karar oy birliği ile bozulmuştur."

 

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