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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (AA)
17.11.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Emniyetten 10 ilde taksi denetimi

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Emniyet Genel Müdürlüğünce 10 ilde gerçekleştirilen denetimlerde bin 51 taksi şoförüne 329 bin 891 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı taksi şoförlerinin, kısa ve çok uzun mesafede, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşların gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek, ulaşım güzergahını uzatıp yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulüyle taksimetre kullanmada imtina ettiği, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlediği, seyir halinde cep telefonuyla oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollüyken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı ve temiz kullanmadığı yönünde çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.

Emniyetten 10 ilde taksi denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde artan şikayetler üzerine 10 ilde bin 484 personelle ve 457 ekibin katılımıyla 448 noktada denetim yapıldığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kabahatler Kanunu kapsamında, 60 araç sahibine kısa ya da uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 15 bin 540 lira, bir şoföre olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan 259 lira, 5 şoföre trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan bin 295 lira, 3 şoföre güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 777 lira, 15 şoföre taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talep etmekten 4 bin 343 lira, 2 şoföre yüksek sesle müzik dinlemekten 518 lira, bir şoföre araç bakım ve temizliğini yapmamaktan 259 lira, 27 şoföre araç içerisinde sigara içmekten 3 bin 348 lira ceza uygulandı."

Emniyetten 10 ilde taksi denetimi


Açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kesilen cezalara ilişkin şu bilgiler verildi:

"26 şoföre taksimetre bulundurmamaktan 12 bin 688 lira, 35 şoföre taksimetre kullanmamaktan 17 bin 80 lira, 18 şoföre araçtan çöp atmaktan 2 bin 71 lira, 63 şoföre seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 14 bin 805 lira, 70 şoföre kırmızı ışık ihlalinden 16 bin 450 lira, 414 şoföre emniyet kemeri takmamaktan 44 bin 632 lira, 7 şoföre tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 7 bin 14 lira, 14 şoföre alkollü araç kullanmaktan 17 bin 76 lira, 2 şoföre uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 10 bin 334 lira, 12 şoföre alkol ve uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddetmekten 34 bin 752 lira 44 şoföre ise diğer konulardan 29 bin 797 lira ceza kesildi."

Emniyetten 10 ilde taksi denetimi


192 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada toplam bin 51 taksi şoförüne 329 bin 891 lira para cezası kesildiği bildirilen açıklamada, bir kişinin gözaltına alındığı, 97 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı, biri çocuğun cinsel istismarı, 2'si resmi belgede sahtecilik, biri yaralama ve 6'sı diğer suçlardan olmak üzere aranan 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Emniyetten 10 ilde taksi denetimi


Denetimlerde 192 aracın trafikten men edildiği, bin 984 gram esrar, kurusıkı tabanca, 7 kesici ve delici alet ile 12 sopanın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bu tarz uygulamaların belirli periyotlarda devam ettirileceği vurgulandı.

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