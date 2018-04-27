TOKİ borç sorgulama nasıl yapılır?
Toplu Konut İdaresi tarafından inşa edilen bir projeden konut veya işyeri satın alan vatandaşlar, borçlarını artık internet üzerinden kontrol edebiliyor. Bu içeriğimizde TOKİ borç sorgulama işlemini merak eden vatandaşlar için bir rehber hazırladık.
Devletin hizmet verdiği alanlarda tüm işlemler artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Diğer yandan, devlet kurumlarının kendine ait internet sitelerinden de faydalanılabiliyor. TOKİ taksit ödeme planı sorgulama ekranı, diğer bir deyişle TOKİ borç sorgulama işlemini de kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.
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