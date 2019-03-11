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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.03.2019 - 12:12, Son Güncelleme:

Emlak vergisi için son gün ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

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Emlak vergisi için son gün ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

Milyonlarca gayrimenkul sahibinin sorumlu olduğu emlak vergisinin birinci taksit ödemeleri 1 Mart itibariyle başladı. Emlak vergisini zamanında ödemeyenler için yüzde 1.40 oranında faiz uygulanacak. Peki, emlak vergisi için son gün ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir?

2019 yılının birinci emlak vergisi dönemi 1 Mart Cuma günü itibariyle başladı ve 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Bir gayrimenkulu bulunan ve muafiyet şartlarını taşımayan herkes emlak vergisi ödemek zorunda. Gayrimenkul sahibi olanlar ve geçtiğimiz yıl gayrimenkul sahibi olanlar bu yıl emlak vergisi ödeyecek. Başka bir geliri olmayan emekliler, özürlüler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, hiçbir geliri olmayan işsizler ve ev hanımları emlak vergisinden muaf olabiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi başvurusu için taşınmazın bulunduğu belediyeye giderek başvuru yapabilirsiniz. Emlak vergisi ödemek isteyen mükelleflerin aynı zamanda belediyelerden temin edilen formu da eksiksiz doldurması gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeler ise şunlar:

-Tapu fotokopisi,
-Binalar için yapı kullanma izin fotokopisi,
-Binanın bulunduğu adres (mahalle, sokak ve numarası)
-Beyan sahibinin ikamet ve arsa işyeri adresi,
-Vergi numarası ve T.C. kimlik numarası

 

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