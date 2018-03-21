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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.03.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Emlak vergileri ne zaman ödeniyor? Emlak vergisi indiriminden nasıl faydalanılır?

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Emlak vergileri ne zaman ödeniyor? Emlak vergisi indiriminden nasıl faydalanılır?

Emlak vergisi ne zaman ödenecek sorusu, gayrimenkul sahiplerinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Sahip oldukları gayrimenkullerin yıllık emlak vergisi taksit ödemelerini gerçekleştirecek olan birçok vatandaş, bu tarih hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, emlak vergisi ödemeleri ne zaman gerçekleşecek? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı konuyla alakalı bazı bilgiler

Emlak vergisi ödemeleri için son tarih sorgulamaları devam ediyor. Gayrimenkul sahibi on binlerce kişinin merakla araştırdığı Emlak vergisi ödemeleri, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinde yayımlanan takvimde yer alıyor. Peki, emlak vergisi ödemesi ne zaman yapılacak? İşte, araştırılan konu hakkında ödeme yapmadan önce detaylı bilgiler

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan takvime göre, Emlak vergisinin 1. taksit ödemesi 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Çevre Temizlik  Vergisi'nin ödemeleri de aynı tarihte gerçekleşecek.

Emlak vergisinin ilk taksitinin ödenmesi için süre Mart’ta başlıyor ve Mayıs’ın sonuna kadar da ödenebiliyor. İkinci taksit, kasım ayının sonuna kadar ödenebiliyor (EVK Md. 30). Ödemeler gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Süresinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 1,40 oranında gecikme zammı hesaplanıyor.

KONUTU OLUP DA EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEKLER KİMLER?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan:

* Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler * SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri) * Engelliler * Gaziler * Şehitlerin dul ve yetimleri indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar (EVK Md. 8).

VERGİ İNDİRİMİ İÇİN BAŞVURUDA NASIL BULUNULUR?

Vergi indiriminden faydalanacaklar için düzenlenmiş formlar var. Kendi durumuna uygun olan formun doldurulup ilgili belediyeye başvurulması gerekiyor (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yayımlanmıştır).

“Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait form” ve “hiçbir geliri olmayanların tek meskenlerine ait taahhüt belgesi”

* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dâhil) emeklilere, dul ve yetimlere ait form”

* “Tek meskeni olan engellilere ait indirimli bina vergisi formu” ile “sağlık kurulu raporu”

* “Tek meskeni olan (intifa hakkına sahip olanlar dâhil) şehitlerin dul ve yetimlerine ve gazilere ait formun” ilgili belediyeye verilmesi gerekiyor.

Geçmiş yıllarda belediyelere verilen form ve taahhütlerin, 2017’de tekrar verilmesi gerekmiyor. Sonradan tek konuta ilave yeni bir konut alınmışsa (veya indirim hakkını kaldıran diğer koşullar oluşmuşsa) bu kez her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.

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