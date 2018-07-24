Els Elektrik ‘koruma’ talep etti
Mali sorunları aşamayıp hacizle karşı karşıya kalan Els Elektrik, mahkemeye başvurdu. Mahkemeden konkordato talep eden şirket, hacizlere karşı korumaya alındı.
ŞİRKET KORUMAYA ALINDI
Önemli yapıların elektrik işlerini üstlenmiş Els Elektrik Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali sıkıntıları aşamayınca hacizle karşı karşıya kaldı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talebinde bulunan şirkete, koruma onayı çıktı. Şirketin işlerine devam etmesi için konkordato komiseri heyeti atayan mahkeme, üç ay geçici mühlet kararının yanısıra, şirket aleyhine hiçbir takip yapılmamasına da hükmetti.
Türkiye'de birçok kurumun inşaat yapılarında elektrik işlerinde görev alan mühendislik firması Els Elektrik, proje ve danışmanlık hizmetleri de veriyor. Bunların yanında taahhüt ve satın alma ile ilgili işleriyle de ilgilenen şirket, yapıları teknolojik şartlara ve enerji verimliliğine uygun şekilde iç tasarımlarını gerçekleştirerek sektörde güven kazandı. Çalıştığı firmaların projelerini çizen ve danışmanlığını yapan şirket bu sektörde iş yaptığı firmaların çok büyük bir oranıyla ilişkilerini devam ettiriyor.
TEK MASA İLE İŞE BAŞLADI
Merkezi Kağıthane'de bulunan ve 20 yıla yakındır faaliyette olan şirket aynı zamanda Kazakistan ve Azerbaycan'da da bazı elektrik işlerini üstlenmişti. Şirketin sahibi Aşkın Aydın kuruluş süreçleri ile ilgili yaptığı açıklamada “Tek masayla işe başladık, sıkıntılı bir dönemdi aslında. 2001 krizi ve arkasından 11 Eylül oldu” demişti.
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