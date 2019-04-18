Elektrikli otoya bor takviyesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Nevşehir’de “Bor Ülkesinde Bilim ve Teknoloji ile Buluşuyor” temasıyla düzenlenen Uluslararası Bor Sempozyumu’nda konuştu. Bor üzerinde yaptıkları en önemli çalışmalardan biri olan yakıt ve pil teknolojileri konusunda büyük bir ilerleme kaydettiklerini belirten Sönmez, “Elektrikli araçlar ve insansız hava araçları (İHA) için hayati önem taşıyan menzil probleminde yaptığımız çalışmalar sonuç verdi. İHA’larda kullandığımız bor teknolojileri uçuş süresini uzattı. Boru hidrojenli bir sisteme bağladığınız zaman yakıtı tutan bir sistem haline geliyor. Elektrikli araçlar konusunda da bir firmamız pilot uygulamayı tamamladı. Bize bu konuda geldikleri noktayı gösterdiler. Şimdi yerli elektrikli otomobil için yapılan çalışmalara bunu entegre edip menzilin daha da artmasını sağlayacağız” dedi.

ASKERİN ENERJİSİ BORDAN

Bundan sonra borla daha çok askeri amaçlı projeler yürüteceklerini söyleyen Dönmez, “Bor madenini ham madde olarak değil yüksek katma değerli ürün olarak ihraç edeceğiz. Bor Türkiye’nin yüksek katma değerli ürün ihracatında başı çekebilir. Şu anda 110 ülkeye bor ihraç ediyoruz. Bazı ürünlerde bu katma değer 250, bazılarında 500 katlık bir değer yaratıyor. Savunma sanayi bu alanda öncü alanımız olacak. Hava araçlarında, zırhlarda ve roketlerde kullanılan bu malzemeyi şimdi arazideki askerin telsiz bataryası ve yakıt ihtiyacını karşılamak için kullanacağız. Bor bu alanlarda ciddi anlamda performansı artırıyor. Yerli ve yabancı yatırımcıları bor ürünlerine yatırım yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

MUTFAĞA DA GİRECEK

BOR için yapılan geliştirme ve pazarlama çalışmaları kapsamında daha organize bir yapının oluştuğunu ifade eden Sönmez, “Bor madeninden üretilen BORON temizlik ürünü çok yoğun bir talep aldı. 10 bin tonu aşan bir üretim gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar mutfak ürünleri başta olmak üzere yer temizlik malzemeleri de üretilmiş olacak. Ayrıca borun kanser önleyici özelliği konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda gerekli izinler alındıktan sonra borun kullanıldığı ürün sayısı da artacak” şeklinde konuştu.