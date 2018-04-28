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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.04.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Elektrik üretiminde artış

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Elektrik üretiminde artış

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 23 milyon 78 bin megavatsaate yükseldi. Söz konusu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 3,5 artışla 42 milyon 727 bine ulaştı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak 23 milyon 78 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Şubat Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 32,6'sı doğalgaz, yüzde 23,4'ü ithal kömür, yüzde 15,6'sı barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 9,2'si ise linyitten karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.
Lisanslı elektrik üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,2 artarak, 23 milyon 78 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu dönemde elektrik üretimi, linyit santrallerinde yüzde 32,9, doğalgaz santrallerinde ise yüzde 3,7 azaldı. Bu kaynaklardaki düşüşü telafi etmek amacıyla ithal kömürden elektrik üretiminde yüzde 29,5, barajlı hidroelektrik santrallerinden elektrik üretiminde ise yüzde 7,5 artış sağlandı.

ABONE SAYISI ARTTI

Şubatta elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,5 artışla 42 milyon 727 bine ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,1, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,4, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 3,1 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı ise yüzde 3 arttı.

Şubatta faturalanan tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 18 milyon 580 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 42'si sanayi, yüzde 29'u ticarethane ve yüzde 26'sı mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 2'si aydınlatma ve yüzde 1'i de tarımsal sulama kaynaklı oldu.

KURULU GÜÇ YÜZDE 5,5 ARTTI

Şubat sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 81 bin 913 megavata çıktı. Kurulu gücün yüzde 32,3'sini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,3'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu kapasitenin kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üretilen tesislerden karşılandı.

Güneş, biyokütle, rüzgar ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 184,3 artarak 388 bin megavatsaate yükseldi. Bu alanda en çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Afyonkarahisar, Ankara ve Manisa oldu.

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