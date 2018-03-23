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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.03.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,3 arttı

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Elektrik üretimi ocakta yüzde 3,3 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 102 bin megavatsaate yükseldi. Söz konusu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 4 artarak 42 milyon 784 bin kişiye ulaştı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 26 milyon 102 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2018 yılı ocak ayı sektör raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 34,1'i doğalgaz, yüzde 22,2'si ithal kömür, yüzde 11,8'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,9'u ise linyitten karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak, 26 milyon 102 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu dönemde elektrik üretimi, barajlı hidroelektrik santrallerinde yüzde 34, linyit santrallerinde yüzde 0,2 azaldı. Bu kaynaklardaki düşüşü telafi etmek amacıyla doğalgazdan elektrik üretiminde yüzde 34,1, rüzgardan elektrik üretiminde ise yüzde 10,1 artış sağlandı.

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı da 2018 Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 artışla 42 milyon 784 bin kişiye ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,4, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,7, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,6, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı ise yüzde 2,6 arttı.

Ocakta faturalanan tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 19 milyon 851 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 42'si sanayi, yüzde 29'u ticarethane ve yüzde 26'sı mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 2'si aydınlatma ve yüzde 1'i de tarımsal sulama kaynaklı oldu.

KURULU GÜÇ YÜZDE 5 ARTTI

Ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 81 bin 678 megavata çıktı.

Ocakta kurulu gücün yüzde 32,2'sini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,4'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu gücün kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üreten tesislerden sağlandı.

Güneş, biyokütle, rüzgar, ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 219 artarak 272 bin megavatsaate yükseldi. Bu alanda en çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Afyonkarahisar, Antalya ve Mersin oldu.


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