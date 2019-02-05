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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.02.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Elektrik tüketimi ocakta azaldı

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Elektrik tüketimi ocakta azaldı

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,16 azalarak 25 milyar 368 milyon 790 bin kilovatsaate düştü.

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,16 azalarak 25 milyar 368 milyon 790 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en düşük elektrik tüketimi 678 milyon 415 bin kilovatsaatle 1 Ocak'ta, en yüksek tüketim ise 892 milyon 253 bin kilovatsaatle 8 Ocak'ta gerçekleşti.

Ocakta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,16 azalışla 25 milyar 368 milyon 790 bin kilovatsaate gerilerken, elektrik üretimi de yüzde 2,07 düşüşle 25 milyar 478 milyon 143 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 21,20'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 20,09'u ithal kömür ve yüzde 15,52'si yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 30'u bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,59 oldu. Kalan yüzde 4,6'lık kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütleden sağlandı.

ELEKTRİK İTHALATI AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,64 azalışla 142 milyon 597 bin kilovatsaate geriledi. Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 0,92 azalışla 251 milyon 950 bin kilovatsaate düştü.

Öte yandan geçen yıl aralık sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 88 bin 551 megavata ulaştı.

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