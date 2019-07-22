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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.07.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Elektrik faturalarında yeni dönem! Artık böyle olacak...

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Elektrik faturalarında yeni dönem! Artık böyle olacak...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik faturalarının sadeleştirilerek, tüketicilere özgü bilgileri esas alan basit, anlaşılabilir, kolay fatura uygulamasına geçildiği bildirildi.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamada, elektrik tüketicilerinin, tüketim miktarlarını ve uygulanan birim bedellerini karışıklığa sebep olmadan görebilmeleri için elektrik faturalarına yönelik düzenleme yapıldığı kaydedildi.

Yeni uygulamayla fatura tutarlarının daha kolay hesaplanabileceği aktarılan açıklamada, tüketicilerin ortalama elektrik enerjisi kullanım miktarlarını bilecekleri ve buna göre tüketim eğilimlerinin aylara ve tarife saat dilimlerine göre nasıl değiştiğini görebilecekleri ifade edildi.

Söz konusu hesaplamayla, elektrik tüketiminin daha verimli hale geleceği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Faturalarda yer alacak temel bilgilerden bazıları tüketicinin bağlı olduğu tarife grubu, ilgili fatura dönemi tüketim miktarı, enerji tüketim birim bedeli, fon, pay ve vergiler, toplam fatura tutarı, son ödeme tarihi, ödeme yeri-şekli ve fatura ortalama tüketim miktarı ve benzerleri olacak. Bu düzenlemeyle ulusal tarifeden elektrik satın alan tüketicilere uygulanmak üzere ülke genelinde sade, anlaşılabilir ve gereksiz içerikten arındırılmış fatura düzenlemesi sağlanıyor.

Fatura içeriği tüketici gruplarına göre dinamik hale getirildi. Fatura görselinde milyonlarca mesken tüketicisini ilgilendirmeyebilen demant, endüktif, kapasitif, trafo kaybı gibi başlıklar çıkarıldı. Yeni uygulama ile birlikte; fatura tutarı, son ödeme tarihi, ödeme merkezi ve fatura ortalama tüketim miktarı tüketicinin kolayca görebileceği şekilde verilecek. Faturada, fatura tutarına esas tüketim miktarları ile uygulanan fiyat ise ayrıca gösterilecek."

"DAĞITIM BEDELİNE YER VERİLMEYECEK"

Açıklamada yeni uygulamayla faturalarda dağıtım bedeline yer verilmemesine ilişkin olarak ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Faturalarda yer alan ve ne yazık ki kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep olan dağıtım bedeli, sadece elektrik faturasının dağıtılmasını, enerjinin evlerimize ulaştırılmasını ya da sayaçların okunmasını kapsayan bir bedel değildi. Dağıtım bedeli ifadesi, elektriğin şebeke, işletme ve personel maliyetlerini de kapsayan genel bir tanımlamaydı. Ancak kalem kalem bütün bu maliyetlerin 'dağıtım bedeli' adı altında toplanmış olması kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebep oldu.

24 saat kesintisiz elektrik sağlamak için her mevsim koşulunda çalışan işçilerin maaşından, elektrik kesintilerinin önlenmesine yönelik şebeke yatırım maliyetlerine ve hatta yanmayan sokak lambalarının değiştirilmesinden elektrik direklerinin tamirine kadar pek çok maliyeti içeren bu bedel ne yazık ki tüketicilere istenen düzeyde anlatılamadı ve eleştiri konusu haline geldi. Kurumumuz fatura düzenlemesi ile hem bu yanlış yorumların önüne geçmeyi hem de faturaları, tüketicinin kafasını karıştıracak ibarelerden arındırmayı hedefledi.

Bu arada yıllık 1600 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen vatandaşlarımız serbest tüketici niteliğine haizdir ve tedarikçisini seçebilmektedir. Dileyen bütün serbest tüketiciler tedarikçi şirketten talep etmeleri halinde faturalarında bütün maliyet kalemlerini görmeye devam edebilir. Fatura içeriği tasarımı herhangi bir fiyat değişimine sebep olmayacağı gibi vergi, fon ve paylar dahil olmak üzere fiyata etki eden herhangi bir katsayı veya matrah değişimi de söz konusu değildir. Bütün tüketicilerin şüphe duydukları faturaları varsa kurumumuz resmi internet sitesinde yer alan fatura hesaplama modülünden kontrol etmelerini de bir kez daha önemle hatırlatıyoruz."

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