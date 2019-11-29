Ekonomi % 4-5 büyüme patikasına girmeye başladı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı ve son rakamlar gösteriyor ki Allah’ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı” dedi.

Bakan Albayrak, çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon ve Rize’ye gitti.

“24. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi”ne katılmak üzere Trabzon’a inen Albayrak, havalimanında kendisini bekleyen partililere hitaben yaptığı konuşmada, hem ana ocağı hem baba ocağında bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kendisini samimi, muhabbetli şekilde karşılayanlara teşekkür etti.

Trabzon’da önemli bir programları olduğunu belirten Albayrak, “Hazine ve Maliye Bakanı olarak inşallah Türkiye’nin ticaret ve ekonomi merkezi olması noktasında uluslararası bir programımız var. Dünyanın dört bir tarafından yatırımcılar, iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir program var. O programa gelerek hem Trabzon hem Türkiye için yeni ekonomi dönemimizde büyük ve güçlü Türkiye idealimize hizmet etme noktasında önemli bir görüşme yapacağız, toplantı yapacağız.” diye konuştu.

Albayrak, programda iş dünyası ile konuşmaları olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bankalarımızı getirdik, Türkiye ekonomisi özelinde önemli adımlar atacağız. Niye? Şunu çok net görmemiz lazım, özellikle son bir senedir Türkiye ekonomimize büyük bir operasyon oldu, takip ettik değil mi? Biz dediğimiz zaman çok fazla dikkate almadı birileri ama operasyonu yapanlar bunu itiraf edince birileri görmeye başladı bunu, öyle değil mi? Türkiye’ye, Türkiye ekonomisine ve elhamdülillah Türkiye son bir yılda bütün bu operasyonları püskürtecek bir refleksle şükürler olsun tekrardan ekonomik olarak güçlü büyüme trendine girmeye başladı ve son rakamlar gösteriyor ki Allah’ın izniyle son çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi yüzde 4, yüzde 5 büyüme patikasına girmeye başladı. Ekim, kasım, aralık ayları tekrar yüzde 5 büyüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? İstihdam demek, yatırım demek, Türkiye ekonomisinin gelir düzeyinin hep birlikte eskisinden daha güçlü artmaya başlaması demek ve Allah’ın izniyle bu yola girmeye başladık.”

‘GÜVEN’DE İSTİKRARLI ARTIŞ

Bakan Albayrak, atılan bütün adımların sonucunda Türkiye’nin, üretim ve ihracata dayalı büyüme patikasına girmekte olduğunu, ekonomik aktivitenin canlandığını ve hızlandığını gördüklerini söyledi.

Albayrak, “Geçen sene ekim ayında 75.2 seviyesinde ilkleri gören Ekonomik Güven Endeksi bugün açıklandı. 13.3 puanlık artışla 91.3 seviyesine ulaştı. Yine kasım ayı Tüketici Güven Endeksi yüzde 5.2 reel kesim endeksi 1.6 hizmet sektörü 0.7... tüm bu alanlarda da artış gösterdiğini takip ediyoruz. Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor” diye konuştu.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranının son 12 ayın zirvesi olarak 77.2 seviyesine ulaştığını aktaran Albayrak, “Güven ortamının yeniden tesisiyle otomobil satışlarında ekim ayında bir önceki yıla göre yüzde 138, beyaz eşyada yüzde 26, ipotekli konut satışları ki inşaat sektörü özelindeki yavaşlamayı geçtiğimiz yıl çok net görmüştük, yine geçtiğimiz yıl ekim ayına göre yüzde 525’lik artış görüldü” dedi.

KUŞAK YOL BÜYÜK FIRSAT

Bakan Albayrak, kentteki bir otelde düzenlenen “4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, ise Çin’in tarihi İpek Yolu’nu canlandırmak, Pasifik’ten Atlantik’e kadar ticaret köprüsü kurmak adına başlattığı Kuşak Yol Projesi’nin, 8 trilyon dolarlık hacmi ve ticarette getireceği yeni solukla ana duraklardan biri olan Türkiye’ye büyük ekonomik fırsatlar sunduğuna işaret etti.

Bakan Albayrak, bu ticaret hacmini, bu pazarları, bu fırsatları hayata geçirmek, Karadeniz ve Hazar Havzası ülkeleri arasında ticaretle yatırımları geliştirmek, bölgedeki iş dünyası ve iş insanları arasında yeni işbirlikleri oluşturmak amacıyla bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen zirveye de büyük önem verdiklerini söyledi. Albayrak, Trabzon’un tarihsel anlamda önemli, imparatorluklara başkentlik yapmış, dünya tarihinde, ticaretinde, kültüründe önemli izler bırakmış bir şehir olduğunu dile getirdi.

Albayrak, finansal piyasalarda normalleşmenin sağlanmasıyla birlikte özellikle ertelenen tüketim ve yatırım kararlarının hızlanmaya başladığı yeni bir döneme girildiğine dikkati çekti.

Rize Ticaret Borsası’nda işadamları ile düzenlenen toplantıda da konuşan Albayrak, Türkiye’nin ekonomik yönden iyi bir grafik gösterdiğini belirtti. Albayrak, “Devreye aldığımız ekonomik planlar ve toplumun tüm kesimlerine sunulan paketlerle bu sürecin etkilerini gidermeye başladık. Önümüzdeki her ay inşallah daha iyi olacak. Faizler, enflasyon, tüm alanlar iyi olacak. Tüm makroekonomik göstergelerde bir yıl öncesinden çok daha iyi bir noktaya geldik. Türkiye kimseden bir kuruş almadı. Enflasyonda yüzde 25 seviyelerinden yüzde 8.5 seviyelerine indik. Kasım-Aralık yıl sonu hedefimizde 12’nin altında yılı kapatacağız’’ dedi.

NETTE 60 DEĞİL YÜZDE 19 ZAM VAR

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, elektrik ve doğalgazda zam oranının yüzde 19 olduğunu söyledi. Son bir yıllık dönemde ocakta elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim olduğunu hatırlatan Albayrak, temmuz ve ekimde yüzde 15’erlik zamla birlikte nette yüzde 19 zammın söz konusu olduğunu vurguladı.

Elektrik ve doğal gaz zamlarına ilişkin olarak Albayrak, “(Elektriğe, gaza yüzde 60 zam) Ya, insan Allah’tan korkar. 2019 ocakta hem elektriğe hem doğal gaza yüzde 10 indirim oldu. Elektrikte temmuz ve ekimde yaklaşık yüzde 15’erlik zamla birlikte totalde yüzde 19 artış var. Her yerde yüzde 60 zam, bir kere rakamlar ortada. Doğalgazda yine ocaktaki yüzde 10 indirimden sonra biri ağustosta biri de eylülde yüzde 14.97 ve 14.92 iki artış var, toplam nette yüzde 19 artış var. İhtiyaç sahibi alt gelir grubundaki yaklaşık 1 milyon 215 bin haneye 150 kilovat saate kadar ki destek kapsamında yarım milyardan fazla elektrik faturasını ödeme noktasında düzenleme çıkardık” açıklamasını yaptı.

500 BİNİN ÜSTÜNDE GELİR

Albayrak önceki gün bakanlığının 2020 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bir süre önce çıkarılan vergi paketini hatırlatan Albayrak, 5 milyon liranın üzerinde bir evde oturan varsa vergisini ödemesi gerektiğini söyledi. HDP’li Garo Paylan’ın “Bin tane evi varsa...” sözü üzerine Albayrak, “Ödesin, ona da getirin, Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyecek şekilde çalışalım, ona da bir çözüm üretin, gelin” dedi. 500 bin liranın üstünde gelir elde edenlerden yüzde 40 vergi alınmasına ilişkin düzenlemeyi hatırlatan Albayrak, “Bu pakette 500 bin liranın üzerinde geliri varsa daha çok vergi alımını getirdik. 20 milyondan fazla vergi mükellefi var. 50 bin kişiye dokunuyoruz. Dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hızlı bir şekilde değerlemeleri yıl sonuna kadar bitiriyor. Bunların yüzde 90’dan fazlası İstanbul, Ankara, İzmir’de” bilgisini verdi.

NİTELİKLİ BÜYÜME



Gelir İdaresi tarafından iyileştirmelere de atıfta bulunan Albayrak, “Sadece KDV iadeleriyle ilgili, yüzde 50’sini on iş günü üzerinden ödeme noktasında YMM raporuyla süreci başlatacağız dedik, tıkır tıkır işliyor. Bütün iş dünyamız bundan gayet memnun. Çok hızlı bir şekilde, tarihte görülmedik bir şekilde, otomasyona oturttuğumuz şekliyle bu süreç devam ediyor” dedi. Gelecek yıl yüzde 5’lik büyüme konusunda, “Nasıl yüzde 5 büyüyecek?” denildiğini ifade eden Albayrak, “Türkiye belki tarihinde olmadığı kadar nitelikli ve kaliteli bir büyüme patikasına doğru hızla ilerliyor” dedi.