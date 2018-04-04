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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eko Analiz
04.04.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Ankara Sanayi Odası seçim heyecanı

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Ankara Sanayi Odası seçim heyecanı

Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin birinci aşaması başladı.

ASO binasında yapılan seçimler için 35 sandık kurulurken, Başkan Nurettin Özdebir, elektrik sanayisi komitesinin belirleneceği 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 

Özdebir, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimi demokrasi şenliği olarak tanımlayarak, meslek komitesi üyelerinin tatlı bir rekabet içinde oylarını kullandıklarını söyledi. 

Rekabetin güzel bir şey olduğunu dile getiren Özdebir, "Kan tazelemeyle beraber inşallah yeni oluşacak yönetim, daha şevkle ve metal yorgunluğu olmadan çalışmalarına devam edecek." dedi. 

Özdebir, oda seçimlerinin daha önce ertelendiğinin hatırlatılması üzerine, "Normalde geçen yılın eylül-ekim aylarında yapmamız gerekiyordu. Herkes o zaman ittifaklarını kurmuştu, seçime hazırdı. O ittifaklar çok değişmeden bugüne geldik. Herkes için hayırlı olsun." diye konuştu. 

Birçok sandıkta tek liste için oy kullanılırken, elektrik sanayii komitesi için iki listenin yarıştığı öğrenildi. Gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılan seçimde 84'ü meclis üyesi olmak üzere toplam 203 komite üyesi belirlenecek. 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yanı sıra meclis başkanı, disiplin kurulu ile TOBB Genel Kurul delegelerinin belirleneceği seçimler ise 10 Nisan'da gerçekleştirilecek. 

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