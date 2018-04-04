Ankara Sanayi Odası seçim heyecanı
Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin birinci aşaması başladı.
ASO binasında yapılan seçimler için 35 sandık kurulurken, Başkan Nurettin Özdebir, elektrik sanayisi komitesinin belirleneceği 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Özdebir, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimi demokrasi şenliği olarak tanımlayarak, meslek komitesi üyelerinin tatlı bir rekabet içinde oylarını kullandıklarını söyledi.
Rekabetin güzel bir şey olduğunu dile getiren Özdebir, "Kan tazelemeyle beraber inşallah yeni oluşacak yönetim, daha şevkle ve metal yorgunluğu olmadan çalışmalarına devam edecek." dedi.
Özdebir, oda seçimlerinin daha önce ertelendiğinin hatırlatılması üzerine, "Normalde geçen yılın eylül-ekim aylarında yapmamız gerekiyordu. Herkes o zaman ittifaklarını kurmuştu, seçime hazırdı. O ittifaklar çok değişmeden bugüne geldik. Herkes için hayırlı olsun." diye konuştu.
Birçok sandıkta tek liste için oy kullanılırken, elektrik sanayii komitesi için iki listenin yarıştığı öğrenildi. Gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılan seçimde 84'ü meclis üyesi olmak üzere toplam 203 komite üyesi belirlenecek.
Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin yanı sıra meclis başkanı, disiplin kurulu ile TOBB Genel Kurul delegelerinin belirleneceği seçimler ise 10 Nisan'da gerçekleştirilecek.
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