Efsane Cuma ne zaman başlıyor? Hepsiburada indirim günleri başlıyor!
Efsane Cuma indirimleri için geri sayım başladı. Hepsiburada'nın Black Friday kapsamında gerçekleştireceği Efsane Cuma kampanyasında ev tekstili ürünleri, küçük ev aletleri, teknoloji ürünleri gibi pek çok kalem yer alacak. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Efsane Cuma indirimleri, alışveriş için indirim günlerinden faydalanmak isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Hepsiburada'nın her yıl gerçekleştirdiği Efsane Cuma indirimleri içerisinde, teknolojiden ev tekstiline, süpermarketten anne bebek ürünlerine pek çok ürün yer alacak. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, o detaylar
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Efsane Cuma indirimleri, Hepsiburada internet sitesi üzerinden bu akşam başlıyor. Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım saat 21.00 itibariyle Hepsiburada.com üzerinden görüntülenebilecek.
İndirimleri mobil cihazınızdan takip etmek için aşağıdaki uygulama üzerinden Hepsiburada uygulamasını indirip alışverişe başlayabilirsiniz.
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