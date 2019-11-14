Eczacılar uyardı: Kozmetik ürünlerde büyük tehlike

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriEczacılar uyardı: Kozmetik ürünlerde büyük tehlike
GeriEkonomi Eczacılar uyardı: Kozmetik ürünlerde büyük tehlike
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
14.11.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Eczacılar uyardı: Kozmetik ürünlerde büyük tehlike

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eczacılar uyardı: Kozmetik ürünlerde büyük tehlike

ANTALYA’da düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi’nde konuşan Dr. Ecz. İsmail Aslan, internetteki indirimli kozmetik ürünlere dikkat çekerek, "İndirimler güzel ancak her indirimli ürünü fırsat bilerek tüketmemek lazım. Çünkü raf ömrü yaklaşan ürünlerde bu tarz indirimler mümkün" dedi.

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği’nce bu yıl 3’üncüsü Antalya’nın Serik ilçesindeki turizm bölgesi Belek’te gerçekleştirilen Uluslararası Kozmetik Kongresi’nde kadın ve erkeklerin bakımlı olmak adına ciltlerine uyguladıkları ürünlerin güvenilirliği tartışıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nden Dr. Ecz. İsmail Aslan, son zamanlarda her bitkisel ürünün güvenli olup olmadığının tartışmaya açıldığını belirtti. Her ’bitkisel’ yazılı ürünün doğru ürün olmadığını aktaran Dr. Aslan, kozmetik ürünlerin de bir raf ömrü olduğuna dikkati çekti.

Özellikle internetin alışverişlerde etkin bir şekilde kullanılması nedeniyle zaman zaman büyük çaplı indirimler olduğunu da vurgulayan Dr. Aslan, "İndirimler güzel ancak her indirimli ürünü fırsat bilerek tüketmemek lazım. Çünkü raf ömrü yaklaşan ürünlerde bu tarz indirimler mümkün. Buna çok dikkat etmeliyiz" dedi.

Kozmetik ürünlerin açıldıktan sonra 6 ay süresince kullanılabileceğine dair üzerlerinde ibareler bulunduğuna da dikkati çeken Dr. Aslan, kapağı açılan ürünlerin havayla temasını mümkün olduğunca sınırlandırmak gerektiğini, ürünün havayla uzun süre temas etmesiyle birlikte içeriğine karışacak mikroorganizmaların faydadan çok ürünü zararlı hale dönüştüreceğini kaydetti.

En ilginç rekor satışlar!
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle