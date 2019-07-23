ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu
GeriEkonomi ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
23.07.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu

ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu'nda, "Avro Bölgesi'nde bankalar, ikinci çeyrekte firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdı" - "Düşük risk toleransı, yüksek fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları ile birlikte daha yüksek risk algıları, kredi standartlarının sıkılaştırılmasına katkıda bulunmuştur " ifadelerine yer verildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "Banka Kredi Anketi" raporunda, Avro Bölgesi'nde bankaların, ikinci çeyrekte firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdığı belirtildi.

ECB, Avro Bölgesi'nde 144 bankanın katıldığı "Banka Kredi Anketi" sonuçlarına ilişkin bir rapor yayımladı.

Yılın ikinci çeyreğini kapsayan raporda, Avro Bölgesi'nde bankaların, firmalar ve hanehalkına kredi standartlarını sıkılaştırdığı belirtildi.

Mortgage kredilerine talebin ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla fazla değişmediği aktarılan raporda, şirket kredilerinde talebin; düşük faiz oranları, sabit yatırımlar, birleşme ve satın almalar ile desteklenerek beklendiği gibi artmaya devam ettiği kaydedildi.

Raporda, şirket kredilerine ilişkin, "Düşük risk toleransı, yüksek fon maliyetleri ve bilanço kısıtlamaları ile birlikte daha yüksek risk algıları, kredi standartlarının sıkılaştırılmasına katkıda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

ECB raporunda, Avro Bölgesi'ndeki bankaların bu yılın üçüncü çeyreğinde şirket, konut ve tüketici kredilerine olan talebinin artmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi'nin, görev süresi dolmadan önce güçlü bir harekete hazırlanarak ticari ihtilaflar, jeopolitik gerginlikler ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflığın Avro Bölgesi'nde neden olduğu ekonomik faaliyet ve enflasyondaki yavaşlamaya karşı ECB'nin planını açıklaması bekleniyor. Draghi'nin görev süresi, ekim sonunda dolacak.

Eurosystem'in Avro Bölgesi'nde banka kredi koşulları hakkında bilgi edinmesini sağlama amacını taşıyan ECB'nin "Banka Kredi Anketi", yılda 4 defa yapılıyor. 17 Haziran-2 Temmuz'da yapılan son anket, 144 bankanın katılımıyla gerçekleştirildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Alman Daimler’in yüzde 5'i Çinli şirkete satıldı
Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı görüntülendi
Devlet desteği aldı, tarlada güneş enerjisiyle üretmeye başladı! Tüm ilçenin ihtiyacını gideriyor
O ilimize güzel haber! Doğal gaz çalışmaları tamamlandı