ECB para politikası stratejisini gözden geçiriyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), stratejik gözden geçirmenin, “fiyat istikrarının, para politikası araç setinin, ekonomik ve parasal analizlerin ve iletişim uygulamalarının nicel formülasyonunu” kapsayacağını bildirdi.



ECB tarafından, 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak ve bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin kapsam ve zaman çizelgesinin ayrıntılarına yönelik basın açıklaması yapıldı. Buna göre, stratejik gözden geçirme, “fiyat istikrarını, para politikası araç setini, ekonomik ve parasal analizlerin ve iletişim uygulamalarının nicel formülasyonunu” kapsayacak.



Finansal istikrar, istihdam ve çevresel sürdürülebilirlik gibi diğer hususların da gözden geçirmenin bir parçası olacağına yer verilen açıklamada, gözden geçirmenin kapsamlı analizlere ve açık fikirlilik üzerine temelleneceği ve tüm paydaşlarla etkileşim içinde yapılacağı vurgulandı.



Para politikası stratejisinin 1998’de kabul edildiği ve bazı unsurlarının 2003 yılında belirginliğe kavuşturulduğu belirtilen ECB açıklamasında, “2003’ten beri Avro Bölgesi ve dünya ekonomisi büyük yapısal değişimler geçiriyor.” değerlendirmesine yer verildi.



ECB açıklamasında, 2003 yılındaki gibi çalışılamayacağı vurgulanarak ECB para politikasının etkinliğine kapsamlı bir şekilde bakmak zorunda kalındığının altı çizildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, ECB Başkanı Christine Lagarde, "Ekonomilerimizde köklü değişiklikler olurken, Avrupalıların en iyi yararına olacak şekilde görevimizi yapmak için bir strateji incelemesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.



Stratejik gözden geçirmenin bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğine de açıklamada yer verildi.