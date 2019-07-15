ECB, Lagarde dönemine hazırlanıyor
AB liderlerinin, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı'na Christine Lagarde'ı tercih etmesi ile Avro Bölgesi'nde uygulanacak para politikasında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Göreve kasımda başlayacak Lagarde'ı jeopolitik belirsizlikler, artan korumacılık tehdidi, küresel piyasalardaki kırılganlıklar ve ekonomik yavaşlama gibi devam eden sorunlar bekliyor. İttifak kurma ve müzakere kabiliyeti ile öne çıkan Lagarde'ın, merkez bankacılığı deneyimsizliğini siyasi tecrübesi ile ikame etmesi beklenirken, görevinin başında İtalyan Mario Draghi'nin son dönem uyguladığı para politikalarında ciddi bir değişiklik yapması öngörülmüyor.
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