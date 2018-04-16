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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
16.04.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

E-tebligatlar vatandaşları çileden çıkardı.. Binlerce şikayet var

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E-tebligatlar vatandaşları çileden çıkardı.. Binlerce şikayet var

Bir GSM şirketine ait eski borç olduğu gerekçesiyle icraya başvurulacağı şeklindeki kısa mesajların yazıldığı telefonla gönderilen 'e-tebligatlar', vatandaşı yıldırdı.

Son günlerde bazı vatandaşların cep telefonlarına bir alacak firması adına e-tebligat yöntemiyle gönderilen mesajlarda, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat ismi de kullanılarak fahiş borç olduğu, borcun ödenmemesi durumunda haciz işlemine başvurulacağı yazılarak korkutulan vatandaşların verilen IBAN numarasına para yatırması sağlanıyor.

"İcra çıkış tebliği", "hukuki işlem bildirimi" ve "icra tebliği" başlıklarıyla gönderilen kısa mesajlarda, "söz konusu GSM şirketinden devir alınan borçla ilgili icra dosyası açıldığı, ödenmemesi halinde hukuki sürecin hızlandırılacağı, borca ilave icra harç bedeli talep edileceği, dosyanın adliye operasyon birimi tarafından takibe alınacağı, zor durumda kalmamak için avukatla görüşülmesi gerektiği" yönünde ifadeler yer alırken, irtibat için verilen telefon numarasına ise ulaşılamıyor.

Borcun yatırılması gereken IBAN numarasının da verildiği ve belirli aralıklarla, "e-tebligat" olarak gönderilmesine devam edilen kısa mesajlarda, ödeme yapmayan kişiler için bu kez, "son uyarı" başlıklarıyla "dosyanın icra operasyon birimine devrolduğu, ödeme yapılmadığı taktirde mernis adreslerinden haciz işlemlerine başlanacağı" türü uyarılar yapılıyor.

Söz konusu GSM şirketine bu borçla ilgili başvuran vatandaşlar ise "Böyle bir borç talebi ve alacak karşılama yönteminden haberlerinin olmadığı, dolandırıcılık olabileceği" yanıtını alıyor.

Borç talebine yönelik mesaj gönderme ve telefonla arama yöntemleri hız kesmeden devam ederken, e-tebligat başlıklı kısa mesajlar ve ısrarlı aramalarla rahatsız olan vatandaşlar, ilgili mercilere çok sayıda şikayet başvurusu yapıyor.

Binlerce şikayet var

İnsanların aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerini dile getirdikleri "sikayetvar.com" gibi sitelerde, e-tebligat yoluyla gelen mesajlarla ilgili çok sayıda şikayetlerin olduğu görülüyor.

Şikayet metinlerinde, "herhangi bir borçları bulunmadığı halde sürekli mesajlarla rahatsız edildikleri, gönderilen IBAN numarasına ödeme yapıldığı halde herhangi bir belge alamadıkları, bu mesajları gönderen kuruma, avukata ulaşamadıkları, GSM şirketini arayıp böyle bir borçlarının olmadığını öğrendikleri, şirketin bu borç isteme yönteminden haberinin olmadığını kendilerine bildirdiği ve kullanılan dilden rahatsız oldukları" şeklinde ifadeler yer alıyor.

TÜKODER: Durum vahim

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Disiplin Kurulu Başkanı Haşmet Atahan, durumun vahim olduğunu belirterek, büyük şirketlerin, tahsil edemedikleri ve kapatılmayan bazı alacakları için muhasebesinde zarar yazıp çok düşük bir bedelle bu alacaklarını toptan devrettiğine dikkat çekti.

Avukat Atçeken: Özensiz tavır, kişilerde ciddi rahatsızlığa neden olur

Avukat Ali Kemal Atçeken ise alacaklı avukatlarının borçluyu ödemeye zorlama amaçlı araması veya belirli yöntemlerle mesaj göndermesinin sorun haline geldiğine dikkati çekerek, bu durumun hukuki çerçeve dahilinde yapılması gerektiğini söyledi.

"Uygulamada alacaklı vekili olarak avukatların, borçluyu telefonla sözlü olarak ya da kısa mesaj gibi yollarla araması, İcra İflas Kanunu'nda yapılan ve konutlarda yapılabilecek hacizleri sınırlandıran düzenlemelerden sonra son yıllarda sorun haline dönüşmüştür." diyen Atçeken, aramaların avukatlar tarafından değil, hukuk bürolarında istihdam edilen takip elemanları tarafından yapılması ve sergilenen özensiz tavrın rahatsız edici olduğunu dile getirdi.

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