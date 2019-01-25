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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

"e-Tapu anket" uygulamasıyla vatandaşın memnuniyeti ölçülecek

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"e-Tapu anket" uygulamasıyla vatandaşın memnuniyeti ölçülecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin verdiği hizmetten vatandaşın memnun kalıp kalmadığı, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor. Uygulama kapsamında herhangi bir tapu işleminin ardından işlem yapan vatandaşlara, e-Devlet üzerinden SMS yoluyla ulaşılıyor. Vatandaş işlemi yapıldıktan sonra ankete katılarak, 4 soruda kendisine verilen hizmetin kalitesini değerlendiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin verdiği hizmetten vatandaşın memnun kalıp kalmadığı, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor.

Türkiye genelindeki tüm tapu işlemleri, kamuda bir ilk olan "iş zekası platformu" ile anında izlenirken, günlük, yıllık şeklinde il ya da ilçe bazında her bilgiye anında ulaşılıyor.

Saniyede 1, yılda 8 milyonun üzerinde tapu işlemi yapılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, bilişim altyapısıyla vatandaşlara daha şeffaf, hızlı ve kaliteli hizmet vermek için 2 ay önce "e-Tapu anket" uygulaması başlatıldı.

"Ölçülemeyen şey yönetilemez" ilkesiyle çalışılan kurumda, uygulama sayesinde bilgilerden elde edilen veriler, hizmet kalitesini geliştirmek için kullanılacak.

"MEMNUNİYET" ANKETİ

Daha iyi yönetim için vatandaş memnuniyetini ölçmeye önem verilirken, vatandaşlar söz konusu uygulamayla e-Devlet üzerinden "memnuniyet" anketine katılabilecek.

Buna göre, e-Devlet'ten tüm tapu müdürlüklerinde vatandaşa verilen hizmetler, "e-Tapu anket" uygulamasıyla takip ediliyor.

Uygulama kapsamında herhangi bir tapu işleminin ardından işlem yapan vatandaşlara, e-Devlet üzerinden "SMS" yoluyla ulaşılıyor. Vatandaş işlemi yapıldıktan sonra ankete katılarak, 4 soruda kendisine verilen hizmetin kalitesini değerlendiriyor. Tapu personelinin hizmet kalitesi, vatandaş tarafından "e-Tapu anket" uygulamasıyla puanlanıyor.

Hizmet alan vatandaşların doldurduğu anketin sonuçları iş zekası platformuna aktarılarak, sürekli gelişme ve yenilenme için rehber oluşturmak için kullanılacak.

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