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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.03.2018 - 23:43, Son Güncelleme:

Dünyaya İzmit yağı

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Dünyaya İzmit yağı

25 yıl önce Ünal Soysal tarafından endüstriyel yağ üretimindeki açığı kapatmak için İzmit’te kurulan Petroyağ, 58 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Birçok kurumsal şirkette çalıştıktan sonra küçük bir atölyede üretime başlayan Soysal, bugün iki adet üretim tesisinden 33 ülkeye ihracat yapıyor. Şirket bugün endüstriyel yağ üretiminin yanı sıra kozmetik alanında da çalışmalar yapıyor.

ÜNAL Soysal... Türkiye’nin önde gelen petrol şirketinde yöneticilik yaparken, bir gün “Kendi firmamı kurmam lazım. Yoksa ne uzayacağım ne de kısalacağım” dedikten sonra küçük bir atölyede Petroyağ firmasını kurdu. İzmit’te üretime başlayan Soysal zaman içerisinde tesisini büyüttü. 11 yıl sonra ise 15 milyon Euro yatırımla Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrika yatırımı gerçekleştirdi. Bugün iki fabrikada endüstriyel yağ üretiminde önemli çalışmalara imza atan Petroyağ, Macaristan’dan Yunanistan’a, Umman’dan Hırvatistan’a dünyanın 33 ülkesine endüstriyel yağ ihraç ediyor. 25’inci yılını kutlayan şirketin kurucusu Ünal Soysal, “Hedefimiz ihracatı arttırarak bu alanda dünyanın önde gelen firmaları arasına girmek” dedi. Soysal, şirketin öyküsünü şöyle anlattı:

75 PERSONEL VAR

Kendi işimi kurma kararını aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde hareket ederek, deyim yerindeyse denize atladım. Bu dalgalı denizde beni su üstünde tutan en büyük özelliğim, iş yaptığım firmalara ve tedarik zincirinde yer alan tüm insanlara verdiğim güven oldu. Bu güven sayesinde Petroyağ, dört ekonomik kriz yaşamasına rağmen hepsinden büyüyerek çıkan bir firma oldu. Aslında işimi kurarken tek amacım, kendi yağımda kavrularak ailemi geçindirmekti. Petroyağ’ın bu boyutlara ulaşacağını hiç hayal etmemiştim. Müşterilerimiz arttıkça büyümemiz kaçınılmaz hale geldi. 26 bin tonluk ilk tesisimizi, 50 bin tonluk bir üretim, Ar-Ge ve laboratuvar merkezine dönüştürdük. 6 personelle çıktığımız yolda bugün 75 personel ve 58 milyon dolarlık ciroya ulaştık.

KOZMETİK ALANI

Bugün Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Tunus, Fas, Cezayir, Gürcistan, Irak, İran, Polonya, Romanya, Kazakistan, Macaristan, Hırvatistan, Mısır, Umman ve Özbekistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Toplam 33 ülkede, 50’nin üstünde ürünle yer alıyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 40’a çıkarmak ve satışımızın yüzde 30’u kadar ihracat yapmak. 14 ülkede distribütörümüz var. Türk sanayisinin hemen her sektöründe lider firmalarla çalışıyoruz. Müşterilerimize iki şekilde hizmet veriyoruz: İlk olarak, dünyanın en büyük endüstriyel yağ firmalarının ürünlerini tedarik etmek, ikincisi ihtiyaç sahibi müşterilerimize özel olarak kendi yağımızı üretmek. Tedarik kısmı işimizin yüzde 60’ını, üretim kısmı işimizin yüzde 40’ını oluşturuyor. Beyaz yağlar, alüminyum madde yağları, trafo yağları ve proses yağları ana ürünlerimiz. Bebe yağı, güneş yağı, kozmetik, termoplastik, hayvan aşıları gibi pek çok ürünün içinde bizim yağlarımız bulunuyor. Ana üretim tesisimiz Gebze’de bulunuyor. Bir de İzmit’te bulunan, Gebze’ye geçtiğimizde bir süre için üretimi durdurduğumuz bir tesisimiz daha var. Sektör büyümeye çok açık. En başta Türkiye’nin lojistik avantajı çok büyük. Gerçek oyuncular sektörde kalırsa ve inovatif ürünler geliştirilirse dünyadaki en büyük pazarlardan biri haline gelebiliriz.”

 

333’ÜNCÜ AR-GE MERKEZİ OLDU

YAPTIKLARI çalışmalarda Ar-Ge’nin önemine değinen Ünal Soysal, “İşinizde avantaj sağlamak istiyorsanız yeni keşifler yapmak ve işe özel çalışmak zorundasınız. Biz bu yüzden bazı alanlara önem veriyoruz. Laboratuvarımız 2008 yılında Türkak Akreditasyon Sertifikası aldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın istediği altyapı ve nitelikli insan gücünü kısa zamanda istenilen seviyeye getirerek Türkiye’nin 333’üncü Ar-Ge merkezi olduk. Ar-Ge merkezimizi sürekli geliştiriyoruz ve yeni keşifler için sürekli yatırım yapıyoruz” dedi.

 

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