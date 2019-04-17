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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.04.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Dünyanın her yerinden turist ağırlayacak

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Dünyanın her yerinden turist ağırlayacak

Bursa’yı sadece Uludağ ve Arap turizmi bölgesi olmaktan çıkaracaklarını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, 12 ay boyunca Bursa’da Balkanlar’dan, Avrupa’dan ve Uzak Doğu’dan turist ağırlayacaklarını söyledi.

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ, bu sezonun yükünü fazlasıyla aldı. Yerli ve yabancı turistler kar seviyesinin 150 santimetrenin altına düşmediği Uludağ’a akın etti. Otellerde boş yatak kalmazken, günü birlikçiler de sezon boyunca zirvenin keyfini çıkardı. Kayak pistleri hem profesyonel hem de acemi kayakçılarla dolup taşarken, trafik yoğunluğuna jandarma ekipleri müdahale etti. Teleferik ya da karayoluyla ulaşımın sağlandığı Uludağ, son yılların en gözde sezonunu geride bıraktı.

Bursa için Uludağ’daki kış sezonun verimli geçtiğini belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, “Verilere baktığımızda 100 bin kişinin konakladığını, ortalama 250 bin kişinin de gecelediğini görüyoruz. Artık bu sezonu geride bıraktık. 2019 sezonuna Bursa olarak daha umutlu bakıyoruz. Çünkü alan başkanlığı sistemi geliştirildi. Her şey derli toplu tek merkezden yönetilecek. Bizlerin işi daha da kolaylaşacak. Pazarlama faaliyetlerinin daha verimli olacağını düşünüyoruz” dedi.

“BURSA 4 MEVSİM TURİZM MERKEZİ OLACAK”

Bursa’nın artık sadece kış turizmiyle ön planda olmayacağını belirten Saraçoğlu, “12 ay turizmin yapılacağı bir il olarak ön plana çıkacağız. Bunu her defasında dile getiriyoruz. Ama yeni destinasyonlarla birlikte iç ve dış pazarda faklı çalışmalara adım attık. Özellikle sahillerimizden iç bölgelere doğru da turizmin yayılmasını ve kültürel mirasımızın daha iyi sergilenmesini sağlayacağız. Alternatif turizm kaynaklarının hizmete sunulması için yaz sezonunu planladık. Kültür turlarında Bursa’nın ilçeleri ön plana çıkacak. Bizim İznik, Gölyazı, Trilye olarak belirlediğimiz rotada tarih, doğa ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. İznik’te çok ciddi çalışmalarımız var. Fransızlar, İznik’e ayrı bir önem veriyor. Onlar için yeni bir aktivite için çalışmalarımıza başladık. Uzak Doğu ve Asya ülkeleri ise dağ ilçelerine merak saldı. Geleneklerimizi ve göreneklerimizi onlara tanıtacağız” şeklinde konuştu.

“BURSA ARAP TURİZM BÖLGESİ OLMAKTAN ÇIKACAK”

Bursa’nın Orta Doğu ve Arap pazarının olduğu bir turizm şehri olmaktan çıkacağını belirten Saraçoğlu, “Balkanlar, Asya, Uzak doğu ülkelerinin tercih edeceği bir bölge olacak. Önümüzdeki ay içerisinde farklı ülkenin büyükelçisini Bursa’da ağırlayacağız. Onlarda kendi ülkelerinde bizim reklamımızı yapacaklar. Yabancı pazarda, Endonezya, Çin, Malezya, Japonya ve İran üzerinde yoğunlaştık. Avrupa ülkelerinden turist getirmek için çalışmalarımız hız kazandı. Türkiye’ye en çok döviz getiren ticari temsilcilerimizi davet ettik. Onun haricinde Balkan ülkelerinden 2019 yılında büyük beklentimiz var. 5 farklı Balkan ülkesinden ticari ve turizm ateşeliklerimizin belirlediği 85 yabancı seyahat acentasını 3 gün boyunca Bursa’da ağırladık. 2018 yılında 4 bin civarında Balkan ülkelerinden gelen turist sayımızı, 2019 yılında 10 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Tabii bu sayıyı her geçen sene arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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