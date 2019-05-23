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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
23.05.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Dünyanın en eskisi, İstanbul'da son... Haziran ayında bitiyor

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Dünyanın en eskisi, İstanbul'da son... Haziran ayında bitiyor

Dünyanın en eski balık avcılığı yöntemi olarak bilinen dalyancılık Beykoz'da devam ediyor. İstanbul'un son dalyanı olarak bilinen Beykoz dalyanı havadan görüntülerken, görüntülerde balıkçıların balık avlama anları görülüyor.

İstanbul’da 30 yıl öncesine kadar 60’ın üzerinde olan dalyanlardan (Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri) sadece 3 tane kaldı.

Dünyanın en eskisi, İstanbulda son... Haziran ayında bitiyor
İstanbul'un son dalyanı olarak bilinen Beykoz Dalyanı'nda da Mayıs ayının gelmesiyle hareket başladı. Boğazın ortasında ağ ve kazıklarla oluşturulan Dalyan'da balıkçılar balık avlamaya çalışıyor. Dalyanda balık sürülerinin hareketlerini tahlil edebilen ve av sırasında zamanlamayı iyi bilen gözcüler (vardacı, kapakçı) bulunuyor.
Dünyanın en eskisi, İstanbulda son... Haziran ayında bitiyor
Ayrıca ağın ağzının kapatılmasında zamanlamayı tutturabilen ve ağ toplandığında balıkların kaçmasına izin vermeden tekneye alabilen balıkçılar da gözcülerin talimatıyla balıkları yakalıyor. İstanbul'un son dalyanı olarak bilinen Beykoz dalyanı havadan görüntülendi. Görüntülerde boğazın ortasında ağ ve kazıklara kurulan dalyan gözükürken, balıkçılar teknede balıklarnı gelmesini bekliyor.
Dünyanın en eskisi, İstanbulda son... Haziran ayında bitiyor
Nisan ayında başlayan ve haziran ayına kadar süren avlanma yöntemi hakkında bilgi veren 84 yaşındaki balıkçı Arif Çağatay, “Daha önceden burası orkinos dalyanıydı. Kıyı dalyanı ufak balık tutar deniz dalyanı kılıçbalığı orkinos tutardı. Şimdi orkinos kalmadığı için küçük balık tutuluyor. Ben 1935 doğumluyum bu dalyan benden daha evvel. Burası tapulu. Nisan, mayısta başlıyor haziranda bitiyor. Fazla uzun sürmüyor. Balıklar nisan, mayıs dedin mi yukarı doğru çıkar. Bu kazıklar dibe kadar gider. Dalyan diplerine oturur. Sonra çapa atarak gererek balık tutarlar” dedi.
Dünyanın en eskisi, İstanbulda son... Haziran ayında bitiyor


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