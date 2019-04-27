Dünyada Türkiye konuşulmalı!

Türkiye’de turizm bir değişim sürecinden geçiyor. Özellikle Mehmet Ersoy’un Kültür ve Turizm Bakanı olmasının ardından hem turizm hedeflerinde hem de stratejilerde büyük değişimler yaşandı. 2023 için belirlenen 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir hedefi, 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir olarak değiştirildi. Turist sayısının yanında nitelikli turiste yoğunlaşılacağı, bu yönde adımlar atılacağı ifade edildi. Turizm Yazarları Derneği (TUYED) ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, hedeflerin yakalanması için yapılan çalışmalar ve 2019 için beklentilerini paylaştı.

TURİST DAHA UZUN KALACAK

2019 için 50 milyon turist hedefi koyulduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, geçen yıl 46 milyon turist ağırlandığını, yaklaşık 30 milyar dolarlık turizm geliri elde edildiğini söyledi. Bu yıl 50 milyon turistin yanında 35 milyar dolar turizm geliri beklediklerini açıklayan Ersoy, “Bizim konsantre olmamız gereken yer gecelik kişi başı gelirdir. Kişi başı gecelik gelirimiz 2017’de 63.2 dolarken, 2018’de 65 doları aştı. Kişi başı gecelik gelir daha gerçekçi. Bunu arttırmanın da 2 yolu var. Öncelikle konaklama süresini uzatacağız. Şu anda ortalama geceleme 9.7 gün. Bunu 2023’te 10.2’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da ancak pazar çeşitlenmesi ile olur. Bu da uzak destinasyonlardan gelen turistlerle sağlanır. Çünkü uzak destinasyondan gelen turist ortalama 14-15 gün konaklama yapıyor. Konaklama dışında çok daha değerli bir varlığımız daha var. O da gastronomimiz” diye konuştu.

GEZİCİ SERGİLER DÖRT BİR YANA

Türkiye’nin yurtdışında konuşulması gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, “Konuşulacak gerekçe yaratmalısınız. Geçtiğimiz aylarda Japonya’da Tokyo gezen sergilere başladık. Kyoto’da devam edecek. Topkapı eserlerini sergiliyoruz. Açılışını ise Japon prensesi yaptı. Bu olaylardan sonra internet sitemizi en çok ziyaret edenler Japonlar oldu. Milyonlarca turist gönderen Ruslar değil, geçen yıl 90 bin turist gönderen ülkede bunu başardık. Konuşulacak gerekçe yaratmazsanız reklam bu kadar etkili olmuyor. Bu yıl ise Japonya’da 120 bin turist bekliyoruz. Almanya’da, İngiltere’de ve Rusya’da da bu sergileri düzenlemek istiyoruz. Rakipsiz olduğumuz özelliklerimizle konuşulmamız gerekiyor. Bazı ülkelerle siyasi sorun yaşandığında kötü bir şekilde de gündeme gelebiliyoruz. Ancak bu konuşulma süresi çok fazla uzun olmuyor. Ancak iyi bir şeyler yapıldığında çok daha fazla süre gündemde kalıp, akıllarda yer edebiliyoruz” ifadelerini kulandı. Ersoy, geçtiğimiz günlerde Moskova’da düzenlenen Troy gösterisinin de, Almanya ve İngiltere’de düzenlenmesi için çalışıldığını dile getirdi.

KUZEY EGE’YE DOĞRU KAYIŞ VAR

ARTAN yabancı turist sayısı ile birlikte yerli turist için tatilin daha pahalı hale gelmesi konusunda da görüşlerini sorduğumuz Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Yerli turistin bu durumdan fazla etkilenmemesi için erken rezervasyonun çok büyük katkısı var. Artık erken rezervasyon için de çok fazla zaman kalmadı. Tüketicinin acele etmesinde yarar var. Türk tatilcinin fiyat artışından daha az etkilenmek için konaklama süresini de kısaltabiliyor. Bunun dışında yerli turistte Ege ve Kuzey Ege’ye doğru bir kayış var. Güneydoğu Anadolu kıyılarına da talep var. Bu da o bölgenin gelişmesine büyük katkı sağlayacak.”

JAPONLARIN ORTALAMA HARCAMASI 280 DOLAR



İlk 2 aylık turizm verileri incelendiğinde, Avrupa’dan gelen turist sayısının arttığını ancak Gürcistan, İran, Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gelen turist sayısında bir düşüş yaşandığını, bunun yıl sonu hedeflerinde bir değişime yol açıp açmayacağını sorduğumuz Bakan Ersoy, sorumuzu şöyle cevapladı: “Bu ülkelerden gelen turist sayısında bir düşüş var. Örneğin İran’da kendi içlerinde farklı sorunlar yaşanıyor. Bu yüzden tatile çıkışlar azaldı. Burada Türkiye’nin yapacağı bir durum yok. Ancak yıl sonu toplamına bakıldığında hedeflerde bir değişiklik yok. Hatta yıl sonu turist hedefini 50 milyon olarak açıklamış olsak da ben bu sayının 52 milyona ulaşabileceğini düşünüyorum. Eğer çeşitli ülkelerde sorunlar yaşanmasaydı 55-56 milyona dahi ulaşabilirdik. Tabi sadece turist sayısı ile bitmiyor. Geliri de 2019 için 35 milyar dolar olarak belirlense de bu rakam 36-37 milyar dolar bandına kadar gelebilir.” Artan turist sayısının batı ülkelerinden olmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Ersoy, “Avrupalı turistin ortalama günlük harcaması 90 dolar, Gürcü turistin harcaması çok düşük. Hedeflediğimiz Japon turistlerin ortalama harcaması 280 doları buluyor” dedi.

YENİ SİNEMA YASASI TANITIMA YARAYACAK



YAKIN dönemde çıkması beklenen sinema yasası hakkında bilgi veren Mehmet Ersoy, “Bu yasa ilk olarak popcorn (patlamış mısır) yasası olarak gündeme geldi. Ancak bu yasa Türkiye’nin tanıtımını da etkileyecek. Biz Türkiye olarak turizm pazarlarında reklam veriyoruz. Ancak reklama para verince içim kan ağlıyor. Reklam vermek büyük önem taşısa da etkisi sınırlı kalabiliyor. Bu yasa ile birlikte Türkiye’de çekilen filmlere, senaryosunun uygun olması halinde yüzde 30’a kadar destek sağlayacağız. Bunun kararı da hangi ülkelerde bu filmin yayınlanacağı, ne kadar raiting alacağına göre verilecek. Hedef ülkelerde TV’ye reklam vermektense, raiting alan bir film üzerinden çok daha etkili olacağız. Çünkü filmlerin etkisi çok fazla, erişim maliyeti çok düşük oluyor” ifadelerini kullandı.

GÖBEKLİTEPE ETKİSİ



BU yıl Göbeklitepe konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Mehmet Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Göbeklitepe sadece bulunduğu Şanlıurfa’yı değil, çevresindeki 5 ili de etkiliyor. Aslında tüm Türkiye’yi etkiliyor. Tarihin sıfır noktası olarak anlattığımız zaman başka bir şey söylememize gerek kalmıyor. İnsanlar direk araştırmaya başlıyor. Burayı Türkiye’nin turizm pazarlamasının ortasına koyduk. Dünyanın her yerinde dikkat çekiyor.”

‘MÜZEKART İLE YERLİYİ KORUMAYA ALDIK’



TARTIŞILAN müze giriş fiyatlarındaki eleştirileri kabul etmediğini kaydeden Bakan Mehmet Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müzelere zam yapıyoruz diye eleştiriliyoruz ancak müzelere yine zam yapabiliriz. Ancak müze karta zam yapmayacağız. Burada önemli olan zaten ‘müzekart’. Bu kart ile insanımız 1 yıl boyunca müzelere sınırsız giriş hakkı kazanıyor. Biz de müzeler çok ucuz, ‘müzekart’ çok çok daha ucuz. Müzekart 70 TL. Ayda bir kere müzeye gitse müze girişi 6 TL’ye gelir. ‘Turistten kazanalım, yerliyi de koruyalım’ diyoruz. Bunu da bu kart ile yapıyoruz. Bütün stratejiyi müzekartla kurup, yabancı turistten daha fazla kazanmalıyız. 5-10 liraya girilen müze olmamalı.”

TANITIMA EYLÜLDE START VERECEĞİZ



TÜRKİYE’nin tanıtımında Turkish ifadesinin de kullanılmasını istediklerini söyleyen Ersoy, şunları söyledi: “Çünkü THY bizim çok değerli bir markamız, Burada ondan yararlanmak istiyoruz. Ancak bu ‘Turkey’ ifadesinden vazgeçildiği anlamına gelmemeli. Ayıca yeni logo tasarımı yapılıyor diye ‘lale’ figürü kötüydü anlamı da çıkmamalı. Amacımız Türkiye turizmi için bir farkındalık yaratmak. Yaptığımız yeni tanıtım çalışmalarına bu yılın eylül ayında start vereceğiz.”