Döviz kuru arttı! Talep patladı

YURTDIŞINA tur düzenleyen turizm şirketleri yükselen döviz kurlarının ardından tüketicileri tatil almaya teşvik etmek için ‘çapa’ uygulamasına geçti. Döviz kurlarının çok oynak olduğu dönemlerde bu yöntemi uyguladıklarına dikkat çeken Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Döviz kurları oynak olduğu için yurtdışında tatil yapmak isteyenler tereddüte düşüyordu. ‘İnsanlar acaba kurlar geri gelir mi, daha sonra mı tatili satın alsak’ diye düşünüyordu. Biz de bu dönemlerde geçmişte devletin yaptığı gibi dövize çapa yapıyoruz. Yani dövizi durduruyoruz. Bu çapa ile dövizin oynak dönemlerinde daha stabil hale geliyoruz. En son dövizdeki oynaklığı engellemek için 3 günlük kampanya yaptık. ‘Dövize ağırlığımızı koyuyoruz’ dedik. Euro kurunun 15 kuruş altında satış yaptık. Gelen talep bir anda 2 kat arttı. Zaten insanlar yurtdışı turunu bir anda satın almıyor. 1-2 hafta inceliyor. Kampanyaya denk gelince de tatillerini satın alıyorlar. Uygun kurdan rezervasyon yapıyorlar. Bu uygulamayı dönem dönem tekrarlıyoruz” diye konuştu.

KARLILIKLAR DÜŞÜK

Sektör olarak kârlılığı düşük bir iş yaptıklarını söyleyen Onaran, “Kâr marjlarımız çok düşük olduğu için bu tip kampanyaları çok uzun süreli yapamıyoruz. Sadece 3 günlük kampanyanın şirketimize maliyeti yaklaşık 100 bin liraydı. Yani 100 bin liralık katkı verdik tatile çıkacaklara. Şirket olarak sene sonu kâr hedefimiz yüzde 2-3 seviyelerinde. Böyle olduğu için de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim isteğimiz de kurların bir yerde durması. Ülkede enflasyon varken dövizin yukarı yönlü olması da şaşırtmaz. Döviz kurlarındaki yüksek oynamalar satışlara anında etki ediyor. Yüzde 20 varan düşüşler oluyor. Çünkü tüketici beklemeye geçiyor. Şirket olarak bu yıl yüzde 20 büyümeyi hedefi koymuştuk. Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 büyüdük. Ancak mart ayında döviz kurlarında yaşanan oynaklığın ardından büyüme oranlarımızı yüzde 7-8’lere düştü. Ocak ayındaki kurlar devam etseydi yüzde 20-30 büyüme yakalayabilirdik” dedi.

DÜNYA KÜÇÜLÜYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen geçmiş yıllara göre Türkiye’den tatile yurtdışına tatile çıkanların daha uygun fiyatlar yakalayabildiğine dikkat çeken Onaran sözlerini şöyle sürdürdü: “1990’lı yıllarda, 2000’li yılların başlarında satılan turları şu anda yarı fiyatına satıyoruz. 800 Euro’ya satılan turun daha kalitelisini 400-500 Euro’lara satabiliyoruz. Çünkü daha fazla insanı yurtdışına götürüyoruz. Daha güçlüyüz o anlamda. Uçaklardaki maliyet de düştü. Bir yıl boyunca bir uçaktan 40 koltuk almak var, bir de 1 yıl boyunca her hafta 40 koltuk almak var. Oteller ve otobüs için de aynı durum geçerli. Bunlar maliyetlerimizi düşüren gelişmeler oldu. Almanlar ya da İngilizler gibi yurtdışında artık tatil yapabiliyoruz. Phuket’te 1 haftalık uçak dahil deniz tatilinin bedeli 699 dolar. THY ile uçuluyor. Phuket’te tatil artık alınan zamana göre Antalya’dan daha ucuza gelebiliyor. Biz güçlendikçe dünya küçülüyor.”

1000 EURO DEĞİL 500 EURO DİYENLERE DİKKAT

TÜRK tatilcinin yurtdışı tatilinde erken rezervasyonda İtalyanlardan daha iyi bir noktada oluğuna vurgu yapan Ali Onaran, “Bir Kuzey Avrupa ülkesi kadar olmasak da iyi durumdayız. Bugünden 8 ay sonrasına tatil satın almak mümkün. Fiyatlar da çok daha makul oluyor. Belirli büyüklükteki tur operatörlerinde gerçekten erken rezervasyon indirimlerinden faydalanılabiliyor. Bazı firmalar ‘1000 Euro değil 500 Euro’ diye satışa çıkıyor. Ancak söz konusu tur hiç 1000 Euro’dan satılmadı ki. Prontotour zaten onu 599 Euro’ya satıyordu. İnsanların kandırılması engellenmeli. Biz de yazıyoruz bazen 699 Euro değil 499 Euro diyoruz. Ama biz o turu 699 Euro’ya zaten sattık. Benim ispatım da var. Hiç 1000 Euro olmamış tura 500 Euro demek insanları kandırmaktır” diye konuştu.

PRONTO ‘DENİZE’ AÇILDI

TÜKETİCİ ihtiyaçlarına göre belirlenen, her bütçeye uygun deniz tatili ve kültür turlarını bir arada sunan Prontosea hakkında da bilgi veren Ali Onaran, “Prontosea ile 2018’de ürün segmentimizi genişlettik. Prontosea, Türkiye’deki seyahatseverlerin deniz tatili için yurtdışında da uygun fiyatlı rotalar tercih edebileceğini gösteren turlar, Uzakdoğu’da Tayland, Phuket, Krabi, Koh Samui, Maldivler, Sri Lanka, Malezya, Akdeniz çanağında yer alan İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerin ünlü tatil noktalarını seyahatseverlerle buluşturuyor. Prontosea turları, paket halinde ya da bireysel tercihlere göre düzenlenebiliyor. Tercih edilen tur paketine zevklere ve bütçeye göre eklemeler yapılabiliyor” dedi. Yeni markaları Prontokids ile de çocukları farklı coğrafyalarda keşfe çıkardıklarının altını çizen Onaran, “Çocuklar ve çocuklu aileler için özel rotaları içeren yeni markamız Prontokids, ile çocukların bilime, sanata ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefleyen turlarımız oluyor. Turlar boyunca, çocuk eğlence merkezleri, müzeler, film platoları, çocuk dostu restoranlar ve daha pek çok keyifli rota ebeveynlerin de içindeki çocuğu ortaya çıkaracak” ifadelerini kullandı.