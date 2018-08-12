Dolar ve Euro en son ne kadar oldu? 12 Ağustos dolar fiyatları
Dolar ve Euro’nun son durumu hafta sonunda da en çok araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve Dolar kazandırdı. Peki, Dolar ve Euro en son ne kadar oldu?
ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz dünya basınında gündem oldu. Rahip Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,70'lik kayıpla kapattı. Peki, Euro ve Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Dolar, cuma günü yaşanan dalgalanmayla birlikte aynı gün 6.80 seviyelerini gördü. Mesai saatinin bitmesiyle birlikte 6.40-6.45 seviyelerinde seyreden Dolar fiyatları, en son 6.41, Euro ise 7,31 oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,70'lik kayıpla 94.939,63 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 88.598,12 puanı, en yüksek ise 98.743,89 puanı gördü.
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